https://ria.ru/20230810/sud-1889238130.html
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области - РИА Новости, 10.08.2023
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области
Криминальный авторитет Иван Коленько предстанет перед судом в Новгородской области, уголовное дело поступило на рассмотрение, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:40
2023-08-10T11:40
2023-08-10T11:40
россия
новгородская область
великий новгород
новгородский областной суд
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 авг – РИА Новости. Криминальный авторитет Иван Коленько предстанет перед судом в Новгородской области, уголовное дело поступило на рассмотрение, сообщила пресс-служба областного суда. По версии следствия, Коленько с мая 2010 года по 13 апреля 2022 года организовывал и контролировал сбор средств с заключенных. Он был арестован в Великом Новгороде в апреле 2022 года. Против него возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Вину в инкриминируемом деянии он не признал. "В Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.. В настоящее время решается вопрос о назначении даты предварительного слушания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888808837.html
россия
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, великий новгород, новгородский областной суд , происшествия
Россия, Новгородская область, Великий Новгород, Новгородский областной суд , Происшествия
Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области
В Новгородской области будут судить авторитета, собиравшего деньги с заключенных