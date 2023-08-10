https://ria.ru/20230810/sud-1889238130.html

Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области

Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области - РИА Новости, 10.08.2023

Криминальный авторитет предстанет перед судом в Новгородской области

Криминальный авторитет Иван Коленько предстанет перед судом в Новгородской области, уголовное дело поступило на рассмотрение, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:40

2023-08-10T11:40

2023-08-10T11:40

россия

новгородская область

великий новгород

новгородский областной суд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 авг – РИА Новости. Криминальный авторитет Иван Коленько предстанет перед судом в Новгородской области, уголовное дело поступило на рассмотрение, сообщила пресс-служба областного суда. По версии следствия, Коленько с мая 2010 года по 13 апреля 2022 года организовывал и контролировал сбор средств с заключенных. Он был арестован в Великом Новгороде в апреле 2022 года. Против него возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Вину в инкриминируемом деянии он не признал. "В Новгородский областной суд поступило уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.. В настоящее время решается вопрос о назначении даты предварительного слушания по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

https://ria.ru/20230808/bolshakov-1888808837.html

россия

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новгородская область, великий новгород, новгородский областной суд , происшествия