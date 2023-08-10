https://ria.ru/20230810/straus-1889251829.html

В Ленинградской области сбежавшего страуса спасли и вернули хозяевам

В Ленинградской области сбежавшего страуса спасли и вернули хозяевам - РИА Новости, 10.08.2023

В Ленинградской области сбежавшего страуса спасли и вернули хозяевам

Ручного страуса по кличке Степа, сбежавшего с дачного участка в Ленинградской области из-за пожара, пришлось ловить всю ночь, а чтобы удержать его, понадобилось РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:44

2023-08-10T12:44

2023-08-10T13:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Ручного страуса по кличке Степа, сбежавшего с дачного участка в Ленинградской области из-за пожара, пришлось ловить всю ночь, а чтобы удержать его, понадобилось пять человек, рассказала РИА Новости владелица птицы цирковая дрессировщица Лариса Линер. "На нашей линии в садоводстве в Сертолово был пожар, и Степа, испугавшись, сбежал в лес. Он даже перескочил через Выборгское шоссе, как выяснилось. Мы с мужем с двух часов ночи бегали по лесу. <…> В итоге нам позвонили из садоводства, где обнаружился Степа, и его выловили в канаве, где страуса держали пять человек", — сказала она. По словам собеседницы агентства, страуса пришлось везти домой на машине, предварительно обмотав ему лапы скотчем. При этом первая попытка поймать Степу ночью в лесу закончилась неудачей. "Мы было его нашли, муж побежал за машиной, но Степа со страху врезал мне лапой так, что показалось, будто я через весь лес пролетела, и удрал", — со смехом призналась дрессировщица. Она рассказала, что Степа с рождения живет с другими животными. "Он ест собачий корм и вообще, мне кажется, считает себя собакой, поскольку вырос с цирковыми собаками. Даже ложится, если начинаешь его гладить", — объяснила Линер.Она добавила, что Степе около полутора лет, и по меркам продолжительности жизни страусов (около 15 лет) он еще ребенок.

https://ria.ru/20230803/cherepakha-1887929347.html

https://ria.ru/20230801/spasenie-1887603330.html

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