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В Сергиевом Посаде продолжается остекление окон после взрыва - РИА Новости, 10.08.2023
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16:33 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/stekla-1889325921.html
В Сергиевом Посаде продолжается остекление окон после взрыва
В Сергиевом Посаде продолжается остекление окон после взрыва - РИА Новости, 10.08.2023
В Сергиевом Посаде продолжается остекление окон после взрыва
Остекление окон после взрыва в Сергиевом Посаде идет в плановом режиме, заявки до сих пор принимаются, поэтому точные сроки завершения всех работ не... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:33
2023-08-10T16:33
происшествия
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Остекление окон после взрыва в Сергиевом Посаде идет в плановом режиме, заявки до сих пор принимаются, поэтому точные сроки завершения всех работ не установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации горокруга. "Всё (остекление окон) идет в плановом режиме, службы работают, полное взаимодействие фонда капитального ремонта с администрацией округа, управляющих компаний с жителями. Все заявки фиксируются на горячей линии, заявки поступают до сих пор, и мы продолжаем работу", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде производили временное затягивание окон специалистами управляющих компаний, далее пройдут работы по остеклению или полной замене стеклопакетов. "Точных сроков назвать невозможно, потому что заявки фиксируются до сих пор. Соответственно, все над этим работают, все в процессе, каждому жителю поможем", - ответили в пресс-службе на вопрос о точных сроках завершения замены стекол в домах, пострадавших от взрыва. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших.
https://ria.ru/20230810/moshenniki-1889285031.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
В Сергиевом Посаде продолжается остекление окон после взрыва

Остекление окон после взрыва на складе в Сергиевом Посаде идет в плановом режиме

© Фото : Правительство Московской областиПовреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Повреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Повреждения многоквартирного дома в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Остекление окон после взрыва в Сергиевом Посаде идет в плановом режиме, заявки до сих пор принимаются, поэтому точные сроки завершения всех работ не установлены, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации горокруга.
"Всё (остекление окон) идет в плановом режиме, службы работают, полное взаимодействие фонда капитального ремонта с администрацией округа, управляющих компаний с жителями. Все заявки фиксируются на горячей линии, заявки поступают до сих пор, и мы продолжаем работу", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде производили временное затягивание окон специалистами управляющих компаний, далее пройдут работы по остеклению или полной замене стеклопакетов.
"Точных сроков назвать невозможно, потому что заявки фиксируются до сих пор. Соответственно, все над этим работают, все в процессе, каждому жителю поможем", - ответили в пресс-службе на вопрос о точных сроках завершения замены стекол в домах, пострадавших от взрыва.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позже глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о 60 пострадавших.
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ПроисшествияВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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