https://ria.ru/20230810/sputnik-1889340993.html

Sputnik укрепляет партнерство с Ираном

Sputnik укрепляет партнерство с Ираном - РИА Новости, 10.08.2023

Sputnik укрепляет партнерство с Ираном

Международное информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство Tasnim договорились об интенсификации обмена контентом на английском и... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:48

2023-08-10T17:48

2023-08-10T17:48

россия

иран

sputnik

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и информационное агентство Tasnim договорились об интенсификации обмена контентом на английском и персидском языках. Соответствующий документ на онлайн-церемонии подписали директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит агентство Sputnik, Василий Пушков и глава дирекции информации агентства Tasnim Абдулла Абдоллахи Насирканди.Важность подписания документа отметил Василий Пушков: "С информационным агентством Tasnim Sputnik работает уже давно, а сегодняшнее подписание демонстрирует переход на качественно новый уровень взаимодействия с иранскими медиа и подчеркивает неустанно растущий интерес России и Ирана друг к другу".С ним согласен и его иранский коллега Абдулла Насирканди: "Мы знаем, что Sputnik является крупным СМИ как в России, так и в мире, а информационное агентство Tasnim, как вы знаете, относится к числу крупнейших и наиболее влиятельных агентств в Иране. Я надеюсь, что Меморандум о взаимопонимании между двумя информационными агентствами может стать начальным шагом в противостоянии гегемонии основных СМИ, контролируемых американскими капиталистами, и поможет в формировании лучшего мира для всех людей".Итоги подвел начальник Управления агентства Sputnik по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Иван Захаров: "Символично, что подписание соглашения с одним из ведущих иранских СМИ – агентством Tasnim – совпало с Днём журналиста в Исламской Республике. Уверен, что профессиональный праздник станет отправной точкой для профессионального сотрудничества двух сторон как в рамках соглашения, так и гораздо шире".Соглашение с информационным агентством Tasnim стало пятым для Sputnik документом о сотрудничестве с иранскими СМИ.

https://ria.ru/20230731/sputnik-1887360297.html

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, иран, sputnik