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Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 10.08.2023 (обновлено: 02:39 11.08.2023)
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889382807.html
Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов
Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов - РИА Новости, 11.08.2023
Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов
Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-10T20:57
2023-08-11T02:39
специальная военная операция на украине
севастополь
евгений балицкий
ян гагин
московская область (подмосковье)
джон кирби
нато
в мире
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости.Атака украинских дронов Министерство обороны сообщило о предотвращении новой атаки украинских беспилотников в разных российских регионах. Так, системы ПВО уничтожили два летевших к Москве дрона над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Рядом с Севастополем дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.Ход операции США о контрнаступление ВСУКоординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон дал украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы. По его словам, в ВСУ понимают, что "время не на их стороне", и с началом осени им будет сложнее "маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО". Чиновник призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как "выглядит успех", и оставить это украинцам. Белый дом, отметил Кирби, продолжит помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе. Украинское контрнаступление на Южно-донецком, Артемовском и, прежде всего, Запорожском направлениях началось 4 июня. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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калужская область
украина
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севастополь, евгений балицкий, ян гагин, московская область (подмосковье), джон кирби, нато, в мире, калужская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Евгений Балицкий, Ян Гагин, Московская область (Подмосковье), Джон Кирби, НАТО, В мире, Калужская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика, США
Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов

ПВО отразила атаки украинских дронов над Калужской и Московской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны ВС России
Офицеры полка противовоздушной обороны ВС России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости.

Атака украинских дронов

Министерство обороны сообщило о предотвращении новой атаки украинских беспилотников в разных российских регионах.
Так, системы ПВО уничтожили два летевших к Москве дрона над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.
Рядом с Севастополем дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00

Ход операции

  • На Купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, украинская армия за сутки потеряла более 55 человек. Успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области;
  • На Херсонском направлении российские военные за сутки уничтожили до 30 украинских солдат, на Запорожском направлении — до 125, на Краснолиманском направлении — до 60, на Донецком — более 290;
  • Средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников;
  • Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил скорое наступление российской армии на Запорожском фронте. По его словам, назвать возможные сроки может только военное руководство страны;
  • Российские войска давно готовы к полноценному наступлению в ДНР, но находятся в активной обороне, поскольку сейчас это выгодно, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
28 июля, 08:00

США о контрнаступление ВСУ

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон дал украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы.
По его словам, в ВСУ понимают, что "время не на их стороне", и с началом осени им будет сложнее "маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО". Чиновник призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как "выглядит успех", и оставить это украинцам.
Белый дом, отметил Кирби, продолжит помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе.
Украинское контрнаступление на Южно-донецком, Артемовском и, прежде всего, Запорожском направлениях началось 4 июня. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольЕвгений БалицкийЯн ГагинМосковская область (Подмосковье)Джон КирбиНАТОВ миреКалужская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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