https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889382807.html

Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов

Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов - РИА Новости, 11.08.2023

Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов

Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-10T20:57

2023-08-10T20:57

2023-08-11T02:39

специальная военная операция на украине

севастополь

евгений балицкий

ян гагин

московская область (подмосковье)

джон кирби

нато

в мире

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости.Атака украинских дронов Министерство обороны сообщило о предотвращении новой атаки украинских беспилотников в разных российских регионах. Так, системы ПВО уничтожили два летевших к Москве дрона над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Рядом с Севастополем дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.Ход операции США о контрнаступление ВСУКоординатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон дал украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы. По его словам, в ВСУ понимают, что "время не на их стороне", и с началом осени им будет сложнее "маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО". Чиновник призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как "выглядит успех", и оставить это украинцам. Белый дом, отметил Кирби, продолжит помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе. Украинское контрнаступление на Южно-донецком, Артемовском и, прежде всего, Запорожском направлениях началось 4 июня. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

московская область (подмосковье)

калужская область

украина

донецкая народная республика

сша

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