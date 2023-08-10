Спецоперация, 10 августа: ПВО вновь отразила атаки украинских дронов
ПВО отразила атаки украинских дронов над Калужской и Московской областями
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны ВС России
Офицеры полка противовоздушной обороны ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Об атаках украинских дронов, ходе спецоперации и реакции США на провалы ВСУ — в материале РИА Новости.
Атака украинских дронов
Министерство обороны сообщило о предотвращении новой атаки украинских беспилотников в разных российских регионах.
Так, системы ПВО уничтожили два летевших к Москве дрона над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья.
Рядом с Севастополем дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух БПЛА. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, упали в акватории Черного моря. Пострадавших и разрушений нет, отметили в военном ведомстве.
Ход операции
- На Купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю, украинская армия за сутки потеряла более 55 человек. Успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка в Харьковской области;
- На Херсонском направлении российские военные за сутки уничтожили до 30 украинских солдат, на Запорожском направлении — до 125, на Краснолиманском направлении — до 60, на Донецком — более 290;
- Средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников;
- Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил скорое наступление российской армии на Запорожском фронте. По его словам, назвать возможные сроки может только военное руководство страны;
- Российские войска давно готовы к полноценному наступлению в ДНР, но находятся в активной обороне, поскольку сейчас это выгодно, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
США о контрнаступление ВСУ
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон дал украинцам все, о чем те просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы.
По его словам, в ВСУ понимают, что "время не на их стороне", и с началом осени им будет сложнее "маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО". Чиновник призвал воздержаться от спекуляций на тему того, как "выглядит успех", и оставить это украинцам.
Белый дом, отметил Кирби, продолжит помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется, несмотря на зафиксированное опросом снижение популярности такой линии в американском обществе.
Украинское контрнаступление на Южно-донецком, Артемовском и, прежде всего, Запорожском направлениях началось 4 июня. ВСУ бросили в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.