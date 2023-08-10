https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889227058.html

Россия спокойно может вести СВО несколько лет, заявил венгерский эксперт

Россия спокойно может вести СВО несколько лет, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 10.08.2023

Россия спокойно может вести СВО несколько лет, заявил венгерский эксперт

Россия сможет продолжать специальную военную операцию на Украине в течение нескольких лет, а Киев столько не выдержит, так как только западной техники... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:55

2023-08-10T10:55

2023-08-10T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Россия сможет продолжать специальную военную операцию на Украине в течение нескольких лет, а Киев столько не выдержит, так как только западной техники недостаточно, а запасы в живой силе у него намного меньше российских, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. "Я верю западным, подчеркну, экспертам, которые говорят, что Россия два-три года спокойно может продолжать в том же сегодняшнем темпе СВО. Я не верю, что Украина два-три года это выдержит. У России стратегия "перемалывания" - кто устанет раньше, у кого не будет живой силы и техники. Техника у Украины будет, Запад даст новую, но техники недостаточно, чтобы прорвать российский фронт. А в живой силе у России намного больше запас, чем у Украины", - сказал Штир. По мнению эксперта, сокращение военной помощи Запада Украине не начнется до президентских выборов 2024 года в США, даже если нынешней осенью после начала распутицы станет очевиден провал украинского контрнаступления. "В этом году меньше помощи не будет, это точно. И намного больше точно не будет, это невозможно. Запад должен "сохранить лицо", если перестанет давать оружие, там будут проблемы. Запад меньше давать не хочет, у них на это нет воли, а сильно больше не может", - сказал собеседник агентства. Штир добавил, что Запад не хочет давать Украине очень эффективное оружие, поскольку оно используется для ударов по территории России, когда Киеву нужен медийный эффект в отсутствие успехов на поле боя. По его словам, усталость от украинской темы в западном обществе начинается "очень медленно", однако если республиканцы сделают конфликт на Украине частью американской предвыборной компании, будут задавать вопросы, куда идут деньги, и говорить, что "не надо так сильно и безответственно помогать Киеву", украинский вопрос станет "все более токсичным для демократов". Украинское "контрнаступление", по мнению Штира, не имело успеха, и "украинцы это чувствовали, неслучайно его не начали весной, хотя собирались", однако эти попытки продолжатся до начала распутицы из-за давления Запада. "Раньше я считал и говорил, что форсирование Днепра возможно, теперь думаю, что шансов меньше. По-моему, это рискованно, точно будет очень много потерь в живой силе. Но из-за очень большого давления со стороны Запада может быть, что сделают что-то с военной точки зрения необоснованное, если будет принято такое политическое решение - хоть что-то показать, хотя бы в медийном пространстве", - сказал эксперт. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230810/ukraina-1889204180.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина, нато, венгрия