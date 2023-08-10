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Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.08.2023
Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
Военные российской Южной группировки войск нанесли удар по укрепрайону вооруженных сил Украины под Авдеевкой, кадры атаки есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:57
2023-08-10T05:57
2023-08-10T05:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Военные российской Южной группировки войск нанесли удар по укрепрайону вооруженных сил Украины под Авдеевкой, кадры атаки есть в распоряжении РИА Новости. Как пояснили военнослужащие, удар по укрепрайону ВСУ был нанесен зажигательными боеприпасами, возникло несколько очагов возгорания. Украинские военные принялись подручными средствами тушить огонь, однако по ним нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. По сообщениям Минобороны России, российские войска за сутки на нескольких направлениях отразили 16 атак противника, Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военных и несколько десятков единиц техники.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой
Российские военные группировки "Юг" поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой