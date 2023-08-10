https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889194885.html

Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 10.08.2023

Российские военные поразили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

Военные российской Южной группировки войск нанесли удар по укрепрайону вооруженных сил Украины под Авдеевкой, кадры атаки есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:57

2023-08-10T05:57

2023-08-10T05:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793649182_0:187:3222:1999_1920x0_80_0_0_a277ed9d09804275a9c973dbb9ef8ddb.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Военные российской Южной группировки войск нанесли удар по укрепрайону вооруженных сил Украины под Авдеевкой, кадры атаки есть в распоряжении РИА Новости. Как пояснили военнослужащие, удар по укрепрайону ВСУ был нанесен зажигательными боеприпасами, возникло несколько очагов возгорания. Украинские военные принялись подручными средствами тушить огонь, однако по ним нанесли удар из 152-миллиметровой гаубицы Д-20. По сообщениям Минобороны России, российские войска за сутки на нескольких направлениях отразили 16 атак противника, Вооруженные силы Украины потеряли около 800 военных и несколько десятков единиц техники.

https://ria.ru/20230810/lantset-1889194541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф