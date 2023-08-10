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В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку

В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку - РИА Новости, 10.08.2023

В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку

В городе Омутнинск (Кировская область) пятиклассник Артем Гагаринов спас тонущую девочку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:23

2023-08-10T16:23

2023-08-10T16:58

хорошие новости

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. В городе Омутнинск (Кировская область) пятиклассник Артем Гагаринов спас тонущую девочку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства. "Десятилетний Артем, прогуливаясь вместе с младшей сестрой и мамой по набережной Омутнинского пруда, увидел, как с понтонного мостика в воду упала девочка и начала тонуть. Артем, не раздумывая, прыгнул за ней в воду. В этот момент девочка уже пошла ко дну. Артем несколько раз нырял, прежде чем увидел ее. Он подплыл к девочке и начал выталкивать ее к берегу. Ребята выбрались на сушу", — говорится в публикации.Девочка рассказала, что падение в воду было для нее неожиданным, она очень испугалась и растерялась. Помощь подоспела вовремя. Родители девочки лично поблагодарили Артема, а девочка вручила ему торт со словами "Спасибо тебе, мой герой". "Родители гордятся поступком сына. Артем признается, что мечтает быть таким же бесстрашным, как его мама, которая работает в патрульно-постовой службе", — добавили в пресс-службе.Артем учится в средней школе Омутнинска, он перешел в пятый класс. В сентябре ему исполнится 11 лет. Мальчик посещает занятия в детском технопарке "Кванториум" и занимается самбо.

https://ria.ru/20230808/spasenie-1888787662.html

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кировская область, кванториум, россия