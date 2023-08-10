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В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку - РИА Новости, 10.08.2023
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16:23 10.08.2023 (обновлено: 16:58 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/spasenie-1889323755.html
В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку
В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку - РИА Новости, 10.08.2023
В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку
В городе Омутнинск (Кировская область) пятиклассник Артем Гагаринов спас тонущую девочку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:23
2023-08-10T16:58
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кванториум
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. В городе Омутнинск (Кировская область) пятиклассник Артем Гагаринов спас тонущую девочку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства. &quot;Десятилетний Артем, прогуливаясь вместе с младшей сестрой и мамой по набережной Омутнинского пруда, увидел, как с понтонного мостика в воду упала девочка и начала тонуть. Артем, не раздумывая, прыгнул за ней в воду. В этот момент девочка уже пошла ко дну. Артем несколько раз нырял, прежде чем увидел ее. Он подплыл к девочке и начал выталкивать ее к берегу. Ребята выбрались на сушу&quot;, — говорится в публикации.Девочка рассказала, что падение в воду было для нее неожиданным, она очень испугалась и растерялась. Помощь подоспела вовремя. Родители девочки лично поблагодарили Артема, а девочка вручила ему торт со словами "Спасибо тебе, мой герой". &quot;Родители гордятся поступком сына. Артем признается, что мечтает быть таким же бесстрашным, как его мама, которая работает в патрульно-постовой службе&quot;, — добавили в пресс-службе.Артем учится в средней школе Омутнинска, он перешел в пятый класс. В сентябре ему исполнится 11 лет. Мальчик посещает занятия в детском технопарке "Кванториум" и занимается самбо.
https://ria.ru/20230808/spasenie-1888787662.html
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кировская область, кванториум, россия
Хорошие новости, Кировская область, Кванториум, Россия
В Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую девочку

В Омутнинске Кировской области десятилетний мальчик спас тонущую в пруду девочку

© Пресс-служба правительства Кировской области10-летний школьник Артем Гагаринов спас тонущую девочку
10-летний школьник Артем Гагаринов спас тонущую девочку
© Пресс-служба правительства Кировской области
10-летний школьник Артем Гагаринов спас тонущую девочку
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. В городе Омутнинск (Кировская область) пятиклассник Артем Гагаринов спас тонущую девочку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба регионального правительства.
«

"Десятилетний Артем, прогуливаясь вместе с младшей сестрой и мамой по набережной Омутнинского пруда, увидел, как с понтонного мостика в воду упала девочка и начала тонуть. Артем, не раздумывая, прыгнул за ней в воду. В этот момент девочка уже пошла ко дну. Артем несколько раз нырял, прежде чем увидел ее. Он подплыл к девочке и начал выталкивать ее к берегу. Ребята выбрались на сушу", — говорится в публикации.

Девочка рассказала, что падение в воду было для нее неожиданным, она очень испугалась и растерялась. Помощь подоспела вовремя. Родители девочки лично поблагодарили Артема, а девочка вручила ему торт со словами "Спасибо тебе, мой герой".
«

"Родители гордятся поступком сына. Артем признается, что мечтает быть таким же бесстрашным, как его мама, которая работает в патрульно-постовой службе", — добавили в пресс-службе.

Артем учится в средней школе Омутнинска, он перешел в пятый класс. В сентябре ему исполнится 11 лет. Мальчик посещает занятия в детском технопарке "Кванториум" и занимается самбо.
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