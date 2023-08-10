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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями - РИА Новости, 10.08.2023
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14:08 10.08.2023 (обновлено: 14:28 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/sotsseti-1889278587.html
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями - РИА Новости, 10.08.2023
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями
Большая часть опрошенных (86%) россиян пользуются социальными сетями и мессенджерами ежедневно, чаще всего пользователи посещают новостные каналы (77%) и... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:08
2023-08-10T14:28
общество
технологии
вциом
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть опрошенных (86%) россиян пользуются социальными сетями и мессенджерами ежедневно, чаще всего пользователи посещают новостные каналы (77%) и образовательные (41%), показали результаты опроса ВЦИОМ. "86% россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время практически ежедневно... Больше всего времени в сети пользователи проводят во ВКонтакте – 129 минут в сутки", - говорится в исследовании. Самыми популярными соцсетями и мессенджерами по количеству проведённого в них времени стали ВКонтакте и VK Мессенджер (129 минут в день), TikTok (125 минут), Telegram (123 минуты) и Одноклассники (100 минут). Основными тематическими группами, на которые подписаны пользователи, оказались новостные (77% респондентов), образовательные (41%), юмористические (35%) и развлекательные (33%). Несколько раз в неделю пользуются социальными сетями всего 10% опрошенных, раз в неделю и реже - 4%. Средняя сумма времени, проведенного в соцсетях и мессенджерах за одни сутки, составила 272 минуты. При возникновении новой социальной сети или мессенджера 51% россиян регистрируются в ней только в случае необходимости (по просьбе близких или по работе), 28% сначала ждут отзывы от знакомых или знаменитостей и потом регистрируются, 6% совсем отказываются от регистрации в новой соцсети. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 22 по 24 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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общество, технологии, вциом
Общество, Технологии, ВЦИОМ
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями

ВЦИОМ: 86 процентов россиян пользуются соцсетями и мессенджерами ежедневно

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть опрошенных (86%) россиян пользуются социальными сетями и мессенджерами ежедневно, чаще всего пользователи посещают новостные каналы (77%) и образовательные (41%), показали результаты опроса ВЦИОМ.
"86% россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время практически ежедневно... Больше всего времени в сети пользователи проводят во ВКонтакте – 129 минут в сутки", - говорится в исследовании.
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Самыми популярными соцсетями и мессенджерами по количеству проведённого в них времени стали ВКонтакте и VK Мессенджер (129 минут в день), TikTok (125 минут), Telegram (123 минуты) и Одноклассники (100 минут).
Основными тематическими группами, на которые подписаны пользователи, оказались новостные (77% респондентов), образовательные (41%), юмористические (35%) и развлекательные (33%). Несколько раз в неделю пользуются социальными сетями всего 10% опрошенных, раз в неделю и реже - 4%. Средняя сумма времени, проведенного в соцсетях и мессенджерах за одни сутки, составила 272 минуты.
При возникновении новой социальной сети или мессенджера 51% россиян регистрируются в ней только в случае необходимости (по просьбе близких или по работе), 28% сначала ждут отзывы от знакомых или знаменитостей и потом регистрируются, 6% совсем отказываются от регистрации в новой соцсети.
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 22 по 24 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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