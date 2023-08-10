https://ria.ru/20230810/sotsseti-1889278587.html

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями - РИА Новости, 10.08.2023

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются соцсетями

Большая часть опрошенных (86%) россиян пользуются социальными сетями и мессенджерами ежедневно, чаще всего пользователи посещают новостные каналы (77%) и... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:08

2023-08-10T14:08

2023-08-10T14:28

общество

технологии

вциом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_45ed3e55f55806a62ca50d38a0d2e2ad.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большая часть опрошенных (86%) россиян пользуются социальными сетями и мессенджерами ежедневно, чаще всего пользователи посещают новостные каналы (77%) и образовательные (41%), показали результаты опроса ВЦИОМ. "86% россиян, пользующихся хотя бы одной социальной сетью или мессенджером, проводят в них время практически ежедневно... Больше всего времени в сети пользователи проводят во ВКонтакте – 129 минут в сутки", - говорится в исследовании. Самыми популярными соцсетями и мессенджерами по количеству проведённого в них времени стали ВКонтакте и VK Мессенджер (129 минут в день), TikTok (125 минут), Telegram (123 минуты) и Одноклассники (100 минут). Основными тематическими группами, на которые подписаны пользователи, оказались новостные (77% респондентов), образовательные (41%), юмористические (35%) и развлекательные (33%). Несколько раз в неделю пользуются социальными сетями всего 10% опрошенных, раз в неделю и реже - 4%. Средняя сумма времени, проведенного в соцсетях и мессенджерах за одни сутки, составила 272 минуты. При возникновении новой социальной сети или мессенджера 51% россиян регистрируются в ней только в случае необходимости (по просьбе близких или по работе), 28% сначала ждут отзывы от знакомых или знаменитостей и потом регистрируются, 6% совсем отказываются от регистрации в новой соцсети. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 22 по 24 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

https://ria.ru/20230720/whatsapp-1885186516.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, вциом