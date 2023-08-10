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США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2023
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21:44 10.08.2023 (обновлено: 23:48 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/snaryady-1889388344.html
США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра
США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2023
США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра
США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:44
2023-08-10T23:48
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сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч", — сказал он.По словам чиновника, в следующем году Соединенные Штаты планируют увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.Всего Украине передали более двух миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца, уточнил Райдер.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Они также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230722/snaryady-1885738643.html
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министерство обороны сша, сша, украина, в мире, пентагон, патрик райдер, вооруженные силы украины, нато, канада
Министерство обороны США, США, Украина, В мире, Пентагон, Патрик Райдер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Канада
США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра

Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых ВСУ 155-миллиметровых снарядов

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч", — сказал он.
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По словам чиновника, в следующем году Соединенные Штаты планируют увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.
Всего Украине передали более двух миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца, уточнил Райдер.

В июле Джо Байден объявил о намерении поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отметили многие военные эксперты, такое решение вызвано дефицитом в США обычных артиллерийских снарядов, а также неспособностью нарастить их производство для удовлетворения потребностей ВСУ в короткие сроки.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Они также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Министерство обороны СШАСШАУкраинаВ миреПентагонПатрик РайдерВооруженные силы УкраиныНАТОКанада
 
 
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