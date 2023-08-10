https://ria.ru/20230810/snaryady-1889388344.html

США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра

США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.08.2023

США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра

США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T21:44

2023-08-10T21:44

2023-08-10T23:48

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ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч", — сказал он.По словам чиновника, в следующем году Соединенные Штаты планируют увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.Всего Украине передали более двух миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца, уточнил Райдер.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Они также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230722/snaryady-1885738643.html

https://ria.ru/20230721/boepripasy-1885576855.html

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министерство обороны сша, сша, украина, в мире, пентагон, патрик райдер, вооруженные силы украины, нато, канада