США нарастили выпуск поставляемых Украине снарядов натовского калибра
Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых ВСУ 155-миллиметровых снарядов
© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. США нарастили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч единиц в месяц, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-миллиметровых снарядов с примерно 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тысяч", — сказал он.
По словам чиновника, в следующем году Соединенные Штаты планируют увеличить выпуск до 80 тысяч боеприпасов в месяц.
Всего Украине передали более двух миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца, уточнил Райдер.
В июле Джо Байден объявил о намерении поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отметили многие военные эксперты, такое решение вызвано дефицитом в США обычных артиллерийских снарядов, а также неспособностью нарастить их производство для удовлетворения потребностей ВСУ в короткие сроки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Они также получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.