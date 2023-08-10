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"Ростех" увеличит линейку управляемых снарядов для РСЗО - РИА Новости, 10.08.2023
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10:40 10.08.2023 (обновлено: 11:36 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/snaryady-1889222674.html
"Ростех" увеличит линейку управляемых снарядов для РСЗО
"Ростех" увеличит линейку управляемых снарядов для РСЗО - РИА Новости, 10.08.2023
"Ростех" увеличит линейку управляемых снарядов для РСЗО
"Ростех" ведет работы над расширением линейки высокоточных управляемых реактивных снарядов для российских РСЗО, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:40
2023-08-10T11:36
безопасность
россия
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. "Ростех" ведет работы над расширением линейки высокоточных управляемых реактивных снарядов для российских РСЗО, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". По его словам, "Ростех" применяет в своей работе опыт, полученный при применении техники в боевых условиях, находится на постоянной связи с Минобороны - в частности, оперативно получает предложения по усовершенствованию и модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО). "На основе информации с передовой мы формируем научно-технический задел не только для модернизации существующих образцов, но для создания перспективных вооружений. Кроме того, сейчас идет работа по расширению линейки управляемых реактивных снарядов различного назначения", - сказал Артяков. Как сообщали ранее в Минобороны РФ, на сегодняшний день в зоне СВО управляемые реактивные снаряды для поражения украинских военных объектов применяет РСЗО "Торнадо-С". Они имеют высокую точность поражения целей. "Торнадо-С", в частности, выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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безопасность, россия, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2023"
"Ростех" увеличит линейку управляемых снарядов для РСЗО

Замглавы "Ростеха" Артяков сообщил о расширении линейки управляемых снарядов для РСЗО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. "Ростех" ведет работы над расширением линейки высокоточных управляемых реактивных снарядов для российских РСЗО, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
По его словам, "Ростех" применяет в своей работе опыт, полученный при применении техники в боевых условиях, находится на постоянной связи с Минобороны - в частности, оперативно получает предложения по усовершенствованию и модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО).
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"На основе информации с передовой мы формируем научно-технический задел не только для модернизации существующих образцов, но для создания перспективных вооружений. Кроме того, сейчас идет работа по расширению линейки управляемых реактивных снарядов различного назначения", - сказал Артяков.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, на сегодняшний день в зоне СВО управляемые реактивные снаряды для поражения украинских военных объектов применяет РСЗО "Торнадо-С". Они имеют высокую точность поражения целей.
"Торнадо-С", в частности, выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства ПВО и другие важные цели.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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