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Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 10.08.2023 (обновлено: 17:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/sistemy-1889332805.html
Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ
Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ
Российские войска планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:00
2023-08-10T17:26
специальная военная операция на украине
россия
киев
скотт риттер
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО, а затем легко наносили удары по установленным целям", — пояснил он.По словам военного, западные страны передали киевскому режиму различные передовые установки противовоздушной обороны. Тем не менее ВСУ не смогли создать единую интегрированную систему, выстроив разрозненные посты, которые стали легкой мишенью, пояснил Риттер."Уже несколько месяцев Россия проводит самую успешную в современной военной истории операцию по уничтожению сил ПВО противника ", — отметил экс-разведчик.Кроме того, украинцы в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы, поэтому Владимир Зеленский вынужден снова умолять западных союзников передать новые партии ракет, резюмировал он.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230810/vsu-1889321882.html
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россия, киев, скотт риттер, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, В мире
Системы вышли из строя. В США рассказали, что Россия устроила ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает каждую украинскую систему ПВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские войска планомерно уничтожают системы противовоздушной обороны ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО, а затем легко наносили удары по установленным целям", — пояснил он.
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По словам военного, западные страны передали киевскому режиму различные передовые установки противовоздушной обороны. Тем не менее ВСУ не смогли создать единую интегрированную систему, выстроив разрозненные посты, которые стали легкой мишенью, пояснил Риттер.
"Уже несколько месяцев Россия проводит самую успешную в современной военной истории операцию по уничтожению сил ПВО противника ", — отметил экс-разведчик.
Кроме того, украинцы в большом количестве расходуют дорогостоящие боеприпасы, поэтому Владимир Зеленский вынужден снова умолять западных союзников передать новые партии ракет, резюмировал он.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул, Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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