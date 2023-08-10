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В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 10.08.2023 (обновлено: 11:35 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО
Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно, модернизация до этой версии выполняется на одном из авиаремонтных заводов,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:58
2023-08-10T11:35
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир артяков
ростех
россия
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно, модернизация до этой версии выполняется на одном из авиаремонтных заводов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "По результатам боевого применения наиболее эффективным показывает себя вариант Су-25СМ3. На сегодняшний день такая модернизация выполняется на одном из авиаремонтных заводов", - сказал Артяков. Он отметил, что на самолете в ходе модернизации устанавливается новые прицельно-навигационное оборудование, оптико-лазерная тепло-телевизионная прицельная система, система спутниковой навигации, а также комплекс радиоэлектронной борьбы и другие системы. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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безопасность, владимир артяков, ростех, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Артяков, Ростех, Россия
В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО

Артяков: модернизированный Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно, модернизация до этой версии выполняется на одном из авиаремонтных заводов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".
«
"По результатам боевого применения наиболее эффективным показывает себя вариант Су-25СМ3. На сегодняшний день такая модернизация выполняется на одном из авиаремонтных заводов", - сказал Артяков.
Он отметил, что на самолете в ходе модернизации устанавливается новые прицельно-навигационное оборудование, оптико-лазерная тепло-телевизионная прицельная система, система спутниковой навигации, а также комплекс радиоэлектронной борьбы и другие системы.
Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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