https://ria.ru/20230810/shturmovik-1889227685.html

В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО

В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО - РИА Новости, 10.08.2023

В "Ростехе" рассказали о работе модернизированного Су-25СМ3 в зоне СВО

Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно, модернизация до этой версии выполняется на одном из авиаремонтных заводов,... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:58

2023-08-10T10:58

2023-08-10T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир артяков

ростех

россия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Модернизированный штурмовик Су-25СМ3 показывает себя в зоне СВО наиболее эффективно, модернизация до этой версии выполняется на одном из авиаремонтных заводов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023". "По результатам боевого применения наиболее эффективным показывает себя вариант Су-25СМ3. На сегодняшний день такая модернизация выполняется на одном из авиаремонтных заводов", - сказал Артяков. Он отметил, что на самолете в ходе модернизации устанавливается новые прицельно-навигационное оборудование, оптико-лазерная тепло-телевизионная прицельная система, система спутниковой навигации, а также комплекс радиоэлектронной борьбы и другие системы. Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

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безопасность, владимир артяков, ростех, россия