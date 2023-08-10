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В Екатеринбурге отменили концерт осудившей СВО группы "Сансара" - РИА Новости, 10.08.2023
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Шоубиз
 
14:37 10.08.2023 (обновлено: 14:38 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/sansara-1889281952.html
В Екатеринбурге отменили концерт осудившей СВО группы "Сансара"
В Екатеринбурге отменили концерт осудившей СВО группы "Сансара" - РИА Новости, 10.08.2023
В Екатеринбурге отменили концерт осудившей СВО группы "Сансара"
Александр Гагарин, участник группы "Сансара", сообщил на странице коллектива "ВКонтакте" о том, что концерт, который должен был пройти в этот четверг в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:37
2023-08-10T14:38
шоубиз
новости шоу-бизнеса
екатеринбург
"ельцин-центр"
россия
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Александр Гагарин, участник группы "Сансара", сообщил на странице коллектива "ВКонтакте" о том, что концерт, который должен был пройти в этот четверг в "Ельцин-Центре", не состоится. "Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость – концерт в ЕЦ не случится", – написал музыкант. Гагарин добавил, что о причинах отмены выступления в Екатеринбурге, расскажет более подробно позже. "Отмечу только, что официального запрета на проведение события не было", – заверил исполнитель. Он также пообещал, что всем зрителям, которые приобрели билеты на шоу, вернут денежные средства. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась проведением концерта группы. Она написала в своем Телеграм-канале, что по этому поводу к ней также обратились и россияне."Уехавшие из России исполнители из некой группы "Сансара", выступившие против СВО, собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в "Ельцин-центре", ну а где еще? Многие возмущенные граждане мне пишут по этому поводу. Разделяю их негодование", – высказалась Мизулина. Ранее музыканты сделали ряд публикацией на странице группы в соцсети, где осудили спецоперацию. Позже участники "Сансары" стали планировать выступления преимущественно за рубежом.
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новости шоу-бизнеса, екатеринбург, "ельцин-центр", россия, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Екатеринбург, "Ельцин-центр", Россия, Лига безопасного интернета
В Екатеринбурге отменили концерт осудившей СВО группы "Сансара"

Группа "Сансара" отменила шоу в "Ельцин-центре" после возмущения Мизулиной

© Фото : Марат zoom zoomГруппа "Сансара"
Группа Сансара - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Марат zoom zoom
Группа "Сансара". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Александр Гагарин, участник группы "Сансара", сообщил на странице коллектива "ВКонтакте" о том, что концерт, который должен был пройти в этот четверг в "Ельцин-Центре", не состоится.
«
"Дорогие друзья, уже сто раз начинаю писать это предложение и никак не могу его сформулировать. Не получается. В общем, у меня в ночи для нас болючая новость – концерт в ЕЦ не случится", – написал музыкант.
Гагарин добавил, что о причинах отмены выступления в Екатеринбурге, расскажет более подробно позже. "Отмечу только, что официального запрета на проведение события не было", – заверил исполнитель.
Он также пообещал, что всем зрителям, которые приобрели билеты на шоу, вернут денежные средства.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась проведением концерта группы. Она написала в своем Телеграм-канале, что по этому поводу к ней также обратились и россияне.
«
"Уехавшие из России исполнители из некой группы "Сансара", выступившие против СВО, собираются провести 10 августа концерт в Екатеринбурге. Естественно, в "Ельцин-центре", ну а где еще? Многие возмущенные граждане мне пишут по этому поводу. Разделяю их негодование", – высказалась Мизулина.
Ранее музыканты сделали ряд публикацией на странице группы в соцсети, где осудили спецоперацию. Позже участники "Сансары" стали планировать выступления преимущественно за рубежом.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЕкатеринбург"Ельцин-центр"РоссияЛига безопасного интернета
 
 
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