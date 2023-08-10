https://ria.ru/20230810/sanktsii-1889347669.html

Опрос: более половины россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь

Опрос: более половины россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь - РИА Новости, 10.08.2023

Опрос: более половины россиян считают, что санкции не повлияли на их жизнь

Большинство россиян (56%) утверждают, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют лично на них и их образ жизни, показывают результаты... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:05

2023-08-10T18:05

2023-08-10T18:05

россия

украина

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Большинство россиян (56%) утверждают, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, никак не влияют лично на них и их образ жизни, показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос о влиянии введенных против РФ санкций 56% опрошенных заявили, что санкции совсем не повлияли лично на них и их образ жизни, 25% ответили, что санкции повлияли не очень сильно, 14% ощутили сильное влияние санкций. В ответ на вопрос в чем именно ощущается влияние санкций россияне назвали повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%). Мнения о том, что введение санкций способствует экономическому росту России придерживаются 29% респондентов, о приостановлении экономического развития РФ заявили 24%, при этом 23% полагают, что санкции никак ни повлияли на российскую экономику. Многие опрошенные (41%) согласны с тем, что введение санкций зарубежными странами направлено на ослабление влияния России на мировой арене, 33% утверждают, что санкции введены, чтобы подорвать доверие населения России к властям, 28% - что санкции нужны, чтобы подчинить Россию и присвоить её ресурсы. Одинаково популярны (27%) оказались мнения, что санкции введены, чтобы помешать России достичь целей СВО и извлечь выгоду, решить свои экономические проблемы. Подавляющее большинство граждан (67%) уверены, что санкции были бы введены в любом случае, 20% - что санкции введены из-за начала Россией СВО. ФОМнибус провел еженедельный всероссийский поквартальный опрос с 14 по 16 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230616/sanktsii-1878726351.html

https://ria.ru/20230727/sanktsii-1886567720.html

россия

украина

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россия, украина, фонд "общественное мнение"