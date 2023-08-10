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Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ

Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:03

2023-08-10T05:03

2023-08-10T05:03

специальная военная операция на украине

авдеевка

клещеевка

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях", - сказал он. Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).

авдеевка

клещеевка

донецкая народная республика

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авдеевка, клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, безопасность