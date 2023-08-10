Рейтинг@Mail.ru
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/samolety-1889192702.html
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг"... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:03
2023-08-10T05:03
специальная военная операция на украине
авдеевка
клещеевка
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803152012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4915b9dbe1897b427d8dce2ab9943e88.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях", - сказал он. Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).
авдеевка
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803152012_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b44d45844bdf84b0123f76539629bc5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, клещеевка, донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ

Минобороны: российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях", - сказал он.
Кроме того, российская штурмовая авиация уничтожила скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка, экипажи вертолетов армейской авиации ударами противотанковых управляемых ракет уничтожили бронетехнику ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки (Артемовский район ДНР).
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныСу-34Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала