https://ria.ru/20230810/sambo-1889211597.html
В Елецком районе открыли Дворец самбо
В Елецком районе открыли Дворец самбо - РИА Новости, 10.08.2023
В Елецком районе открыли Дворец самбо
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов открыли Дворец самбо в деревне Хмелинец Елецкого района, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:46
2023-08-10T09:46
2023-08-10T09:46
липецкая область
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов открыли Дворец самбо в деревне Хмелинец Елецкого района, сообщили в пресс-службе правительства. Губернатор на открытие приехал с подарком — сертификатом на 100 тысяч рублей для покупки дополнительного оборудования. Хотя и без этого спортобъект хорошо оснащен — здесь есть все, что необходимо для тренировок. Помимо спортсменов, тут также смогут тренироваться все желающие по абонементам. "Мы очень старались сделать этот спортобъект одним из лучших в регионе. Делать такие открытия — честь и радость для меня. Надеюсь, и жителям нравится", — сказал Артамонов. В пресс-службе отметили, что Дворец спорта площадью больше одной тысячи квадратных метров построили по нацпроекту "Демография". Здесь разместился тренажерный зал, раздевалки, душевые, технические, административные и медицинские помещения. Центральным местом является спортивный зал для проведения тренировок по борьбе, который вмещает сразу три ковра. Прилегающую территорию благоустроили, в том числе установили уличные тренажеры. Рядом планируется построить гостиницу.
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Елецком районе открыли Дворец самбо
Дворец самбо открыли в деревне Хмелинец Елецкого района
ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов открыли Дворец самбо в деревне Хмелинец Елецкого района, сообщили в пресс-службе правительства.
Губернатор на открытие приехал с подарком — сертификатом на 100 тысяч рублей для покупки дополнительного оборудования. Хотя и без этого спортобъект хорошо оснащен — здесь есть все, что необходимо для тренировок. Помимо спортсменов, тут также смогут тренироваться все желающие по абонементам.
«
"Мы очень старались сделать этот спортобъект одним из лучших в регионе. Делать такие открытия — честь и радость для меня. Надеюсь, и жителям нравится", — сказал Артамонов.
В пресс-службе отметили, что Дворец спорта площадью больше одной тысячи квадратных метров построили по нацпроекту "Демография". Здесь разместился тренажерный зал, раздевалки, душевые, технические, административные и медицинские помещения. Центральным местом является спортивный зал для проведения тренировок по борьбе, который вмещает сразу три ковра. Прилегающую территорию благоустроили, в том числе установили уличные тренажеры. Рядом планируется построить гостиницу.