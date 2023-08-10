https://ria.ru/20230810/sambo-1889211597.html

В Елецком районе открыли Дворец самбо

В Елецком районе открыли Дворец самбо - РИА Новости, 10.08.2023

В Елецком районе открыли Дворец самбо

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов открыли Дворец самбо в деревне Хмелинец Елецкого района, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:46

2023-08-10T09:46

2023-08-10T09:46

липецкая область

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и спикер областного парламента Дмитрий Аверов открыли Дворец самбо в деревне Хмелинец Елецкого района, сообщили в пресс-службе правительства. Губернатор на открытие приехал с подарком — сертификатом на 100 тысяч рублей для покупки дополнительного оборудования. Хотя и без этого спортобъект хорошо оснащен — здесь есть все, что необходимо для тренировок. Помимо спортсменов, тут также смогут тренироваться все желающие по абонементам. "Мы очень старались сделать этот спортобъект одним из лучших в регионе. Делать такие открытия — честь и радость для меня. Надеюсь, и жителям нравится", — сказал Артамонов. В пресс-службе отметили, что Дворец спорта площадью больше одной тысячи квадратных метров построили по нацпроекту "Демография". Здесь разместился тренажерный зал, раздевалки, душевые, технические, административные и медицинские помещения. Центральным местом является спортивный зал для проведения тренировок по борьбе, который вмещает сразу три ковра. Прилегающую территорию благоустроили, в том числе установили уличные тренажеры. Рядом планируется построить гостиницу.

елецкий район

липецкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елецкий район, липецкая область, игорь артамонов