Рейтинг@Mail.ru
В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 10.08.2023 (обновлено: 15:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/rossiya-1889282686.html
В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению
В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению - РИА Новости, 10.08.2023
В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению
Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T14:23
2023-08-10T15:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
безопасность
ян гагин
россия
владимир путин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_185:544:2859:2048_1920x0_80_0_0_5adc7ec2e675275a0b324f3ed08b9f8f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы региона Ян Гагин."Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне", — сказал собеседник агентства.Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина."Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед", — отметил Гагин.Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам главы государства, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.По данным Минобороны, за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889194274.html
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123824_238:768:1944:2048_1920x0_80_0_0_d3500cc199c58dd522c92be1d8e8813d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, россия, владимир путин, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Ян Гагин, Россия, Владимир Путин, Денис Пушилин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению

Гагин: ВС России готовы к полноценному наступлению в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы региона Ян Гагин.
"Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне", — сказал собеседник агентства.
Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина.
«
"Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед", — отметил Гагин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск
05:33
Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам главы государства, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
По данным Минобороны, за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:49
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЯн ГагинРоссияВладимир ПутинДенис ПушилинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала