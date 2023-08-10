https://ria.ru/20230810/rossiya-1889282686.html

В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению

В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению - РИА Новости, 10.08.2023

В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению

Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T14:23

2023-08-10T14:23

2023-08-10T15:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

безопасность

ян гагин

россия

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы региона Ян Гагин."Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне", — сказал собеседник агентства.Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина."Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед", — отметил Гагин.Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам главы государства, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.По данным Минобороны, за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20230810/balitskiy-1889194274.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецк, донецкая народная республика, безопасность, ян гагин, россия, владимир путин, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины