В Донецке считают, что российская армия готова к полноценному наступлению
Гагин: ВС России готовы к полноценному наступлению в ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российская армия готова к полноценному наступлению в Донецкой Народной Республике, но активная оборона сейчас выгоднее, сообщил РИА Новости советник врио главы региона Ян Гагин.
"Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти. Учитывая нашу эшелонированную оборону, наши силы и средства, которые задействованы там, обученность наших военнослужащих — потому что даже наши мобилизованные прошли достаточно хорошую подготовку, несколько месяцев занимались военной учебой, — и мы готовы и к наступлению, и к обороне", — сказал собеседник агентства.
Выбранная российским командованием тактика позволяет уничтожать как можно больше сил противника, уточнил советник Дениса Пушилина.
«
"Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед", — отметил Гагин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий. По словам главы государства, Киеву не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
По данным Минобороны, за два месяца контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч человек и почти пять тысяч единиц техники, в том числе десятки немецких танков Leopard и американских БМП Bradley.