Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 10.08.2023 (обновлено: 16:23 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/rosaviatsiya-1889321759.html
Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей
Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей - РИА Новости, 10.08.2023
Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей
Правительство дополнительно выделит еще 5 миллиардов рублей Росавиации на поддержку отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:19
2023-08-10T16:23
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
михаил мишустин
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_948:0:2926:1113_1920x0_80_0_0_d97f3430beb85181f0f0436d09716b2b.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство дополнительно выделит еще 5 миллиардов рублей Росавиации на поддержку отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании правительства он напомнил, что в текущем году уже было направлено 5 миллиардов рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов."Сегодня дополнительно выделим еще пять миллиардов рублей на инвестиционные программы государственной корпорации по организации воздушного движения, чтобы обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед, повысить устойчивость транспортной инфраструктуры, сделать перевозки более доступными для людей и бизнеса в самых разных уголках нашей страны", - сказал Мишустин.Он отметил, что в последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет. Мишустин также добавил, что тем не менее средства нужны для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее.
https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841483548_998:0:2808:1358_1920x0_80_0_0_4cce26aa2aca7160af9c88b81fe5132d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), михаил мишустин, правительство рф, экономика
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Михаил Мишустин, Правительство РФ, Экономика
Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей

Правительство выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей на поддержку отрасли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация"
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта Росавиация - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Правительство дополнительно выделит еще 5 миллиардов рублей Росавиации на поддержку отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что в текущем году уже было направлено 5 миллиардов рублей, чтобы сохранить высококвалифицированный коллектив и бесперебойное обслуживание перелетов.
«
"Сегодня дополнительно выделим еще пять миллиардов рублей на инвестиционные программы государственной корпорации по организации воздушного движения, чтобы обеспечить основу для безопасности полетов на годы вперед, повысить устойчивость транспортной инфраструктуры, сделать перевозки более доступными для людей и бизнеса в самых разных уголках нашей страны", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в последнее время количество авиарейсов, совершенных в российском небе, устойчиво растет. Мишустин также добавил, что тем не менее средства нужны для закупки радиолокационного оборудования, необходимого для развития региональных аэропортов, усиления защиты информационных систем, а также для авансирования договоров с предприятиями-изготовителями и формирования задела на будущее.
Бортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне
3 июля, 10:49
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Михаил МишустинПравительство РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала