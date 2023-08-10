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В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем - РИА Новости, 10.08.2023
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:15
2023-08-10T09:15
2023-08-10T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Автоматизация производственных процессов происходит за счет внедрения роботов в работу предприятий. Кроме того, это способствует увеличению производительности труда, а также повышению качества изделий, снизив количество брака и затраты на их изготовление. Свыше 550 предприятий России применяют продукцию компании."В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться – наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания "Техноред" за первое полугодие 2023 года расширила товарную линейку до пятнадцати моделей и изготовила свыше 120 роботизированных систем", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что предприятие планирует до конца 2023 года произвести свыше 400 изделий.По данным пресс-службы ведомства, среди новинок производства значатся 2 запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки. Кроте того, в список нового ассортимента вошел робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.В свою очередь, гендиректор предприятия Артем Лукин назвал робосистемы новым подходом и стандартом в индустрии. Они пользуются большим спросом. Компания расширяет не только ассортимент продукции, но и штат сотрудников. Сейчас там трудятся 60 специалистов."В месяц мы производим около двадцати таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по сорок изделий в месяц", - заявил он.Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года производству удалось в разы снизить стоимость изделий для конечного потребителя. Если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил порядка 30 млн рублей, то на сегодняшний день цена уменьшилась в десять раз.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.Для инвесторов в городе предусмотрены свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей столицы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Автоматизация производственных процессов происходит за счет внедрения роботов в работу предприятий. Кроме того, это способствует увеличению производительности труда, а также повышению качества изделий, снизив количество брака и затраты на их изготовление. Свыше 550 предприятий России
применяют продукцию компании.
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"В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться – наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания "Техноред" за первое полугодие 2023 года расширила товарную линейку до пятнадцати моделей и изготовила свыше 120 роботизированных систем", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что предприятие планирует до конца 2023 года произвести свыше 400 изделий.
По данным пресс-службы ведомства, среди новинок производства значатся 2 запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки. Кроте того, в список нового ассортимента вошел робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.
В свою очередь, гендиректор предприятия Артем Лукин
назвал робосистемы новым подходом и стандартом в индустрии. Они пользуются большим спросом. Компания расширяет не только ассортимент продукции, но и штат сотрудников. Сейчас там трудятся 60 специалистов.
"В месяц мы производим около двадцати таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по сорок изделий в месяц", - заявил он.
Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года производству удалось в разы снизить стоимость изделий для конечного потребителя. Если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил порядка 30 млн рублей, то на сегодняшний день цена уменьшилась в десять раз.
Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.
Для инвесторов в городе предусмотрены свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей столицы
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