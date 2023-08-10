Рейтинг@Mail.ru
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:15 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/roboty-1889180196.html
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем - РИА Новости, 10.08.2023
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:15
2023-08-10T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889179092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38f4b2c6a903de3cc7b183ba0d2caed8.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Автоматизация производственных процессов происходит за счет внедрения роботов в работу предприятий. Кроме того, это способствует увеличению производительности труда, а также повышению качества изделий, снизив количество брака и затраты на их изготовление. Свыше 550 предприятий России применяют продукцию компании."В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться – наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания "Техноред" за первое полугодие 2023 года расширила товарную линейку до пятнадцати моделей и изготовила свыше 120 роботизированных систем", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что предприятие планирует до конца 2023 года произвести свыше 400 изделий.По данным пресс-службы ведомства, среди новинок производства значатся 2 запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки. Кроте того, в список нового ассортимента вошел робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.В свою очередь, гендиректор предприятия Артем Лукин назвал робосистемы новым подходом и стандартом в индустрии. Они пользуются большим спросом. Компания расширяет не только ассортимент продукции, но и штат сотрудников. Сейчас там трудятся 60 специалистов."В месяц мы производим около двадцати таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по сорок изделий в месяц", - заявил он.Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года производству удалось в разы снизить стоимость изделий для конечного потребителя. Если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил порядка 30 млн рублей, то на сегодняшний день цена уменьшилась в десять раз.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.Для инвесторов в городе предусмотрены свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей столицы
https://radiosputnik.ria.ru/20230729/robot-1887075757.html
https://na.ria.ru/20230808/bfu-1888215750.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889179092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3ad54ce1751e283f12c584785e9bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем

© Пресс-служба ДИППВ Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
© Пресс-служба ДИПП
В Москве компания вдвое увеличила выпуск роботизированных систем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Московский разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем произвел более 120 изделий в первом полугодии, это почти в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Автоматизация производственных процессов происходит за счет внедрения роботов в работу предприятий. Кроме того, это способствует увеличению производительности труда, а также повышению качества изделий, снизив количество брака и затраты на их изготовление. Свыше 550 предприятий России применяют продукцию компании.
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Москве разработан 30-тонный робот для работ в горной промышленности
29 июля, 15:28
"В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться – наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания "Техноред" за первое полугодие 2023 года расширила товарную линейку до пятнадцати моделей и изготовила свыше 120 роботизированных систем", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что предприятие планирует до конца 2023 года произвести свыше 400 изделий.
По данным пресс-службы ведомства, среди новинок производства значатся 2 запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки. Кроте того, в список нового ассортимента вошел робот для паллетирования, позволяющий автоматизировать и оптимизировать монотонную работу на предприятиях и складах.
В свою очередь, гендиректор предприятия Артем Лукин назвал робосистемы новым подходом и стандартом в индустрии. Они пользуются большим спросом. Компания расширяет не только ассортимент продукции, но и штат сотрудников. Сейчас там трудятся 60 специалистов.
"В месяц мы производим около двадцати таких систем, к концу года планируем вдвое увеличить число сотрудников, что позволит выпускать по сорок изделий в месяц", - заявил он.
Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года производству удалось в разы снизить стоимость изделий для конечного потребителя. Если в 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил порядка 30 млн рублей, то на сегодняшний день цена уменьшилась в десять раз.
Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.
Для инвесторов в городе предусмотрены свыше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Размещение промплощадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны властей столицы
Директор Высшей школы междисциплинарных исследований и инжиниринга БФУ им. И. Канта Валерия Родионова - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Мягкие роботы и стволовые клетки. Чего достиг математический центр БФУ
8 августа, 09:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала