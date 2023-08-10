Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/rabota-1889215042.html
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных - РИА Новости, 10.08.2023
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Подготовили законопроект, закрепляющий возможность четырёхдневной рабочей недели для многодетных семей с сохранением установленной зарплаты. Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьёй", - написал Слуцкий. По его словам, многие семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, поскольку переживают, что не будут успевать выполнять все свои обязанности. Сокращение же рабочей недели позволит достичь баланса между самореализацией, работой и воспитанием новых поколений, отметил политик. "Мы должны последовательно, системно создавать условия для укрепления института семьи в России, мотивировать нашу молодёжь создавать семьи, рожать детей. Для этого государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей", - добавил Слуцкий.
https://realty.ria.ru/20230804/uchastki-1888124538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cc175fdd739ebad568a2c0eb9d03e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных

Слуцкий: ЛДПР подготовила законопроект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Многодетная семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
«
"Подготовили законопроект, закрепляющий возможность четырёхдневной рабочей недели для многодетных семей с сохранением установленной зарплаты. Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьёй", - написал Слуцкий.
По его словам, многие семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, поскольку переживают, что не будут успевать выполнять все свои обязанности. Сокращение же рабочей недели позволит достичь баланса между самореализацией, работой и воспитанием новых поколений, отметил политик.
«
"Мы должны последовательно, системно создавать условия для укрепления института семьи в России, мотивировать нашу молодёжь создавать семьи, рожать детей. Для этого государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей", - добавил Слуцкий.
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Госдуме предложили упростить порядок предоставления участков многодетным
4 августа, 10:51
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала