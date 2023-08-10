https://ria.ru/20230810/rabota-1889215042.html
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных - РИА Новости, 10.08.2023
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В ЛДПР подготовили законопроект, закрепляющий возможность установить четырехдневную рабочую неделю для родителей в многодетных семьях с сохранением установленной зарплаты для них, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram-канале. "Подготовили законопроект, закрепляющий возможность четырёхдневной рабочей недели для многодетных семей с сохранением установленной зарплаты. Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьёй", - написал Слуцкий. По его словам, многие семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, поскольку переживают, что не будут успевать выполнять все свои обязанности. Сокращение же рабочей недели позволит достичь баланса между самореализацией, работой и воспитанием новых поколений, отметил политик. "Мы должны последовательно, системно создавать условия для укрепления института семьи в России, мотивировать нашу молодёжь создавать семьи, рожать детей. Для этого государство должно предоставлять возможности и преференции, чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей", - добавил Слуцкий.
https://realty.ria.ru/20230804/uchastki-1888124538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР подготовили проект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных
Слуцкий: ЛДПР подготовила законопроект о четырехдневной рабочей неделе для многодетных