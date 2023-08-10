https://ria.ru/20230810/pvo-1889348748.html

ПВО в ДНР способна легко сбивать все переданные Киеву ракеты, заявил Гагин

ПВО в ДНР способна легко сбивать все переданные Киеву ракеты, заявил Гагин - РИА Новости, 10.08.2023

ПВО в ДНР способна легко сбивать все переданные Киеву ракеты, заявил Гагин

Практически весь перечень переданных Западом Киеву ракет, включая HIMARS, Storm Shadow, SCALP, способны легко обнаруживать и сбивать системы противовоздушной... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T18:11

2023-08-10T18:11

2023-08-10T18:21

украина

россия

сша

ян гагин

евгений балицкий

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Практически весь перечень переданных Западом Киеву ракет, включая HIMARS, Storm Shadow, SCALP, способны легко обнаруживать и сбивать системы противовоздушной обороны в Донецкой Народной Республике, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что система противовоздушной обороны в регионе сбивает почти все ракеты HIMARS, а из четырех ракет Storm Shadow долетает только одна. "Практически вся номенклатура этих изделий, переданных Украине, легко обнаруживается нашими радарами и достаточно легко сбивается. Другое дело, что противник получил достаточно большое количество этих боеприпасов и, как я говорил ранее, не считается с их запасами, потому что получит еще", - сказал Гагин, подтвердив, что приведенная Балицким статистика верна. Он подчеркнул, что нет ни одного полученного Украиной изделия, с которым не могли бы справиться войска России. "Это касается и техники, тех же (танков - ред.) "Леопардов", тех же бронетранспортеров, американского производства, европейского производства – все они замечательно обнаруживаются и горят", - уточнил Гагин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/vs-rf-1889344206.html

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украина, россия, сша, ян гагин, евгений балицкий, сергей лавров, нато