https://ria.ru/20230810/pvo-1889200520.html

Балицкий рассказал об эффективности ПВО в Запорожской области

Балицкий рассказал об эффективности ПВО в Запорожской области - РИА Новости, 10.08.2023

Балицкий рассказал об эффективности ПВО в Запорожской области

Система противовоздушной обороны в Запорожской области сбивает почти все ракеты HIMARS, а из четырех ракет Storm Shadow долетает только одна, заявил в интервью... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T08:04

2023-08-10T08:04

2023-08-10T11:04

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

евгений балицкий

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Система противовоздушной обороны в Запорожской области сбивает почти все ракеты HIMARS, а из четырех ракет Storm Shadow долетает только одна, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий.Балицкий рассказал, что в самом начале спецоперации украинские войска в основном использовали ракеты "Точка-У", их сбивали легко."Потом появились HIMARS, которые сначала не могли сбивать. Из 6 или 12 долетали практически все, поражали очень большое количество инфраструктуры, мосты выбивали, депо железнодорожные, военные объекты. Мы научились с ними тоже работать. Сейчас "химеры" практически неэффективны", - рассказал Балицкий.Он уточнил, что из пакета в шесть ракет долетает в лучшем случае одна или ни одной, из пакета в 12 ракет иногда долетает одна. "Это очень высокий результат, для нашего ПВО это честь и хвала", - добавил он."Сейчас появились новые Storm Shadow, новые ракеты, которые поставляют. К ним у нас иммунитет не полный, наше ПВО, когда разобрали первые захваченные ракеты, которые в любом случае попадают в виде трофеев, сегодня уже отработали методику борьбы с ними", - рассказал он.Балицкий уточнил, что в самом начале из четырех запущенных ракет долетали все четыре, потом две, сейчас долетает только одна. "Storm Shadow у нас из четырех одна долетает. Пока еще тут есть недоработочка, которую мы обязательно устраним", - добавил он."Эффективность ПВО достаточно высокая", - заключил собеседник агентства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, безопасность, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф