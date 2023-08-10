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В Киевской области сработала система ПВО - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 10.08.2023 (обновлено: 02:33 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/pvo-1889186722.html
В Киевской области сработала система ПВО
В Киевской области сработала система ПВО - РИА Новости, 10.08.2023
В Киевской области сработала система ПВО
В Киевской области работает система противовоздушной системы обороны, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T02:28
2023-08-10T02:33
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Киевской области работает система противовоздушной системы обороны, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.&quot;В регионе работает ПВО&quot;, — говорится в сообщении администрации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украинюы, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, она прозвучала в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Там также сообщается со ссылкой на СМИ о взрывах в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
киевская область
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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киевской области сработала система ПВО

Военная администрация: в Киевской области сработала система ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Киевской области работает система противовоздушной системы обороны, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.
«

"В регионе работает ПВО", — говорится в сообщении администрации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украинюы, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, она прозвучала в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Там также сообщается со ссылкой на СМИ о взрывах в Киевской области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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