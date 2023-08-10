https://ria.ru/20230810/pvo-1889186722.html

В Киевской области сработала система ПВО

В Киевской области сработала система ПВО - РИА Новости, 10.08.2023

В Киевской области сработала система ПВО

В Киевской области работает система противовоздушной системы обороны, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T02:28

2023-08-10T02:28

2023-08-10T02:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Киевской области работает система противовоздушной системы обороны, сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram-канале."В регионе работает ПВО", — говорится в сообщении администрации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украинюы, в регионе объявили воздушную тревогу. Кроме того, она прозвучала в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Там также сообщается со ссылкой на СМИ о взрывах в Киевской области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

киевская область

украина

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в мире, киевская область, украина, вооруженные силы рф