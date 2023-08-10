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Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского

Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского - РИА Новости, 10.08.2023

Надежды нет. Стало известно, как США и ЕС разочаровали Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны ЕС выражают обеспокоенность отсутствием успехов Киева на поле боя, РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:25

2023-08-10T03:25

2023-08-10T09:03

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нато

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны ЕС выражают обеспокоенность отсутствием успехов Киева на поле боя, пишет Al Khaleej."Президент Украины разочарован, а США и ЕС потеряли надежду на достижение победы над Россией. Они чувствуют, что конфликт стал для них слишком тяжелым бременем, и ждут даты его великого урегулирования на руинах украинского государства", — сообщается в материале.По словам автора статьи, отношения Украины с союзниками находятся под вопросом после провала летнего контрнаступления. Кроме того, итоги саммита НАТО в Вильнюсе не устроили Зеленского, которого разозлила позиция альянса по невмешательству в конфликт с Россией. Журналист упомянул, что украинский лидер открыто выразил свое негодование и заявил, что НАТО поступает "беспрецедентно и абсурдно".Запад, добавил обозреватель, сделал для Украины "все, что мог". США и страны Европы переживают "удушающие кризисы", сталкиваются с инфляцией, ростом цен и безработицей, а население открыто выступает против дальнейшего финансирования Украины.В материале напомнили, что некоторые западные СМИ уже высказались о неоднозначных изменениях в отношениях стран Запада и Украины. Так, например, как показал опрос CNN, более половины американцев считают, что США уже сделали достаточно для поддержки Киева. В журнале Foreign Policy отметили, что во время контрнаступления ВСУ наткнулись на укрепленные и хорошо оборудованные позиции российских войск и что для их прорыва потребовалось бы вести "долгую битву на истощение".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230809/goroda-1889163107.html

https://ria.ru/20230809/vsu-1889037801.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, киев, нато