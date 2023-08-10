https://ria.ru/20230810/protezy-1889188693.html
ДНР представит протезы своего производства
ДНР представит протезы своего производства - РИА Новости, 10.08.2023
ДНР представит протезы своего производства
ДНР на форуме "Армия" представит свои возможности по производству протезов, сообщила РИА Новости председатель правления Корпорации развития Донбасса Инга... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:19
2023-08-10T03:19
2023-08-10T03:19
экономика
технологии
донецкая народная республика
форум "армия — 2023"
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. ДНР на форуме "Армия" представит свои возможности по производству протезов, сообщила РИА Новости председатель правления Корпорации развития Донбасса Инга Яппарова. "Корпорация развития занимается не только привлечением инвесторов, но и продвижением продукции ДНР за ее пределами. Так что мы будем помогать коллегам в реализации их продукции, поэтому на "Армии"… планируем представить продукцию нашего большого завода, который откроется - Центр протезирования, который строится в Донецке", - сообщила Яппарова. По ее словам, центр уже работает, однако в этом году есть планы запустить на его основе целый завод. Соответственно, сейчас ДНР заинтересована в том, чтобы найти заказчиков своей продукции. "Мы презентуем реальные образцы, которые там будут производиться. Они уже производятся, просто мы выходим на объем. Мы покажем, что мы уже делаем, что мы можем делать. Просто сам большой центр запустится чуть позже. Наша задача сегодня - помочь коллегам загрузить (производственные мощности - ред.). Производство нацелено на достаточно большой объем выпуска, поэтому этой продукцией в результате будет пользоваться не только наш реабилитационный центр, но и другие центры на территории и за ее пределами", - пояснила Яппарова. Она отметила, что сегодня качественный протез стоит от 100-200 тысяч до миллиона рублей, причем по медицинским нормативам пациент должен менять свой протез каждые два года. "Соответственно, потребители заинтересованы в массовом современном производстве, которое сделает протезы дешевле", - добавила Яппарова. Международный военно-технический форум "Армия-2023" состоится в подмосковном парке "Патриот" 14-20 августа.
https://ria.ru/20230809/skolkovo-1889031371.html
https://ria.ru/20230807/armiya-2023-1888690480.html
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экономика, технологии, донецкая народная республика, форум "армия — 2023"
Экономика, Технологии, Донецкая Народная Республика, Форум "Армия — 2023"
ДНР представит протезы своего производства
Яппарова: ДНР представит на форуме "Армия-2023" протезы своего производства
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. ДНР на форуме "Армия" представит свои возможности по производству протезов, сообщила РИА Новости председатель правления Корпорации развития Донбасса Инга Яппарова.
«
"Корпорация развития занимается не только привлечением инвесторов, но и продвижением продукции ДНР за ее пределами. Так что мы будем помогать коллегам в реализации их продукции, поэтому на "Армии"… планируем представить продукцию нашего большого завода, который откроется - Центр протезирования, который строится в Донецке", - сообщила Яппарова.
По ее словам, центр уже работает, однако в этом году есть планы запустить на его основе целый завод. Соответственно, сейчас ДНР заинтересована в том, чтобы найти заказчиков своей продукции.
"Мы презентуем реальные образцы, которые там будут производиться. Они уже производятся, просто мы выходим на объем. Мы покажем, что мы уже делаем, что мы можем делать. Просто сам большой центр запустится чуть позже. Наша задача сегодня - помочь коллегам загрузить (производственные мощности - ред.). Производство нацелено на достаточно большой объем выпуска, поэтому этой продукцией в результате будет пользоваться не только наш реабилитационный центр, но и другие центры на территории и за ее пределами", - пояснила Яппарова.
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Она отметила, что сегодня качественный протез стоит от 100-200 тысяч до миллиона рублей, причем по медицинским нормативам пациент должен менять свой протез каждые два года.
"Соответственно, потребители заинтересованы в массовом современном производстве, которое сделает протезы дешевле", - добавила Яппарова.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" состоится в подмосковном парке "Патриот" 14-20 августа.
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