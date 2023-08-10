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Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой - РИА Новости, 10.08.2023
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22:00 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/propavshaya-1889389682.html
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой - РИА Новости, 10.08.2023
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой
Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:00
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тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В четверг СУСК и прокуратура Тверской области информировали об организации проверок по сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения в Твери. Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. "Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", - рассказали в прокуратуре.
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тверь, происшествия
Тверь, Происшествия
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой

Пропавшая в Твери женщина с дочерью сама позвонила в полицию и вернулась домой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В четверг СУСК и прокуратура Тверской области информировали об организации проверок по сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения в Твери. Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками.
"Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", - рассказали в прокуратуре.
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