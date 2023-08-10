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Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой - РИА Новости, 10.08.2023
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой
Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:00
2023-08-10T22:00
2023-08-10T22:00
тверь
происшествия
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В четверг СУСК и прокуратура Тверской области информировали об организации проверок по сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения в Твери. Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. "Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", - рассказали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html
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РИА Новости
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тверь, происшествия
Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой
Пропавшая в Твери женщина с дочерью сама позвонила в полицию и вернулась домой
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В четверг СУСК и прокуратура Тверской области информировали об организации проверок по сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения в Твери. Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками.
"Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", - рассказали в прокуратуре.
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