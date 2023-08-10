https://ria.ru/20230810/propavshaya-1889389682.html

Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой

Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой - РИА Новости, 10.08.2023

Пропавшие в Твери женщина с ребенком сами вернулись домой

Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:00

2023-08-10T22:00

2023-08-10T22:00

тверь

происшествия

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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Пропавшая в Тверской области женщина и ее маленькая дочь найдены, женщина сама вернулась домой, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. В четверг СУСК и прокуратура Тверской области информировали об организации проверок по сообщению о безвестном исчезновении женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения в Твери. Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. "Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", - рассказали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html

тверь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, происшествия