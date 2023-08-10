https://ria.ru/20230810/prokuratura-1889298431.html

Генпрокуратура обжалует приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

Генпрокуратура обжалует приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z - РИА Новости, 10.08.2023

Генпрокуратура обжалует приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

Генпрокуратура обжалует решение суда по резонансному делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z и был за это... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:06

2023-08-10T15:06

2023-08-10T16:47

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

валерий горелых

генеральная прокуратура рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Генпрокуратура обжалует решение суда по резонансному делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z и был за это оштрафован на семь тысяч рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление", — говорится в релизе.В Генпрокуратуре пояснили, что, хотя совершенное Неустроевым преступление относится к категории средней тяжести, уголовное дело против него прекращать нельзя, поскольку его действия циничны и направлены не только против школьника, но и причиняют ущерб "социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".Кроме того, добавили в ведомстве, в судебном разбирательстве не было обеспечено участия потерпевшего и его законного представителя, а суд не изучил, возмещен ли причиненный вред и раскаялся ли обвиняемый. Инцидент в Екатеринбурге произошел в апреле. Неустроев набросился на сына участника специальной военной операции, который надел шапку с символом Z, нецензурно ругал его, угрожал и пытался схватить, но мальчик убежал. Вскоре Неустроева задержали. Против него сначала возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство", но затем на фоне большого общественного резонанса переквалифицировали в уголовное.В начале июня Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в семь тысяч рублей. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подсудимый раскаялся и принес извинения и мальчику, и его законным представителям. Решение суда уже вступило в силу.

https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html

https://ria.ru/20230809/reshenie-1889131135.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр