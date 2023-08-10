https://ria.ru/20230810/proizvodstvo-1889194141.html
В ДНР начнут производство газобетона
В ДНР начнут производство газобетона - РИА Новости, 10.08.2023
В ДНР начнут производство газобетона
Корпорация развития Донбасса помогает открытию в одном из городов ДНР производства газобетона, сообщила председатель правления корпорации Инга Яппарова. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:30
2023-08-10T05:30
2023-08-10T05:30
экономика
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Корпорация развития Донбасса помогает открытию в одном из городов ДНР производства газобетона, сообщила председатель правления корпорации Инга Яппарова. "У нас есть один из проектов по газобетону. Это тоже наши коллеги, которые зашли (в регион). Я надеюсь, что совсем скоро они откроются", - сообщила Яппарова журналистам. По ее словам, сейчас окончательно решается вопрос по промышленной площадке. "Были моменты, связанные с инфраструктурой, с электричеством. Нам, в принципе, удалось их решить, благодаря в том числе коллегам из минстроя ДНР. Я думаю, что скоро мы вас пригласим на открытие следующего производства", - заявила Яппарова. Накануне в Мариуполе открылось первое производство - цех по производству металлочерепицы и профлиста. Он появился также при содействии Корпорации развития Донбасса.
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экономика, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь
Экономика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
В ДНР начнут производство газобетона
Корпорация развития Донбасса: в ДНР начнут производство газобетона
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Корпорация развития Донбасса помогает открытию в одном из городов ДНР производства газобетона, сообщила председатель правления корпорации Инга Яппарова.
«
"У нас есть один из проектов по газобетону. Это тоже наши коллеги, которые зашли (в регион). Я надеюсь, что совсем скоро они откроются", - сообщила Яппарова журналистам.
По ее словам, сейчас окончательно решается вопрос по промышленной площадке.
"Были моменты, связанные с инфраструктурой, с электричеством. Нам, в принципе, удалось их решить, благодаря в том числе коллегам из минстроя ДНР. Я думаю, что скоро мы вас пригласим на открытие следующего производства", - заявила Яппарова.
Накануне в Мариуполе
открылось первое производство - цех по производству металлочерепицы и профлиста. Он появился также при содействии Корпорации развития Донбасса.
В ДНР начали собственное производство гуара