https://ria.ru/20230810/proizvodstvo-1889194141.html

В ДНР начнут производство газобетона

В ДНР начнут производство газобетона - РИА Новости, 10.08.2023

В ДНР начнут производство газобетона

Корпорация развития Донбасса помогает открытию в одном из городов ДНР производства газобетона, сообщила председатель правления корпорации Инга Яппарова. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:30

2023-08-10T05:30

2023-08-10T05:30

экономика

донбасс

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Корпорация развития Донбасса помогает открытию в одном из городов ДНР производства газобетона, сообщила председатель правления корпорации Инга Яппарова. "У нас есть один из проектов по газобетону. Это тоже наши коллеги, которые зашли (в регион). Я надеюсь, что совсем скоро они откроются", - сообщила Яппарова журналистам. По ее словам, сейчас окончательно решается вопрос по промышленной площадке. "Были моменты, связанные с инфраструктурой, с электричеством. Нам, в принципе, удалось их решить, благодаря в том числе коллегам из минстроя ДНР. Я думаю, что скоро мы вас пригласим на открытие следующего производства", - заявила Яппарова. Накануне в Мариуполе открылось первое производство - цех по производству металлочерепицы и профлиста. Он появился также при содействии Корпорации развития Донбасса.

https://ria.ru/20230810/guar-1889193848.html

донбасс

донецкая народная республика

мариуполь

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экономика, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь