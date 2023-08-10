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Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят десантный корабль "Иван Грен" - РИА Новости, 10.08.2023
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18:21 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/proekt-1889351647.html
Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят десантный корабль "Иван Грен"
Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят десантный корабль "Иван Грен" - РИА Новости, 10.08.2023
Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят десантный корабль "Иван Грен"
Участники проекта "Своих не бросаем!" в ходе поездки на специальном поезде "По Государевой дороге" посетят в Санкт-Петербурге большой десантный корабль "Иван... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:21
2023-08-10T18:21
санкт-петербург
ржд
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Участники проекта "Своих не бросаем!" в ходе поездки на специальном поезде "По Государевой дороге" посетят в Санкт-Петербурге большой десантный корабль "Иван Грен" Северного флота, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. "Участники проекта "Своих не бросаем!" отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Государевой дороге" и посетят большой десантный корабль "Иван Грен", - говорится в сообщении. Специальный рейс туристического поезда № 936/935 "По Государевой дороге", организованный МО РФ совместно с РЖД, начался по маршруту Москва – Псков – Санкт-Петербург – Москва 10 августа 2023 года. В путешествие отправились участники специальной военной операции и члены их семей, всего до 250 человек. Официальным перевозчиком и туроператором проекта является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга "РЖД". В программу поездки включены экскурсии в каждом городе остановки, в том числе посещение в Санкт-Петербурге большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен", названного в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР. В Псковской области гости поезда посетят Псковский кремль, Изборскую крепость, а также страусиную ферму. "По Государевой дороге" – специальный рейс туристического поезда в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!". В октябре 2022 года состоялись 2 рейса поезда "Жемчужина Кавказа", в ноябре-декабре 2022 года – четыре круиза к Российскому Деду Морозу, в феврале-марте 2023 года – три рейса поезда "Русский Север", в марте-апреле – три рейса поезда "Волжский вояж", в апреле-мае – три рейса поезда "Серебряный маршрут", в июле-августе – шесть рейсов поезда "В Карелию". Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия уже совершили около 5,4 тысячи человек.
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санкт-петербург, ржд, министерство обороны рф (минобороны рф)
Санкт-Петербург, РЖД, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят десантный корабль "Иван Грен"

Участники проекта "Своих не бросаем!" посетят в Петербурге корабль "Иван Грен"

© Фото : пресс-служба ВМФДесантный корабль "Иван Грен"
Десантный корабль Иван Грен - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : пресс-служба ВМФ
Десантный корабль "Иван Грен". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Участники проекта "Своих не бросаем!" в ходе поездки на специальном поезде "По Государевой дороге" посетят в Санкт-Петербурге большой десантный корабль "Иван Грен" Северного флота, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.
«
"Участники проекта "Своих не бросаем!" отправились в путешествие на специальном туристическом поезде "По Государевой дороге" и посетят большой десантный корабль "Иван Грен", - говорится в сообщении.
Специальный рейс туристического поезда № 936/935 "По Государевой дороге", организованный МО РФ совместно с РЖД, начался по маршруту МоскваПсков – Санкт-Петербург – Москва 10 августа 2023 года. В путешествие отправились участники специальной военной операции и члены их семей, всего до 250 человек.
Официальным перевозчиком и туроператором проекта является "РЖД Тур" - специализированная компания холдинга "РЖД".
В программу поездки включены экскурсии в каждом городе остановки, в том числе посещение в Санкт-Петербурге большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен", названного в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда, начальника Управления боевой подготовки ВМФ СССР. В Псковской области гости поезда посетят Псковский кремль, Изборскую крепость, а также страусиную ферму.
"По Государевой дороге" – специальный рейс туристического поезда в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!". В октябре 2022 года состоялись 2 рейса поезда "Жемчужина Кавказа", в ноябре-декабре 2022 года – четыре круиза к Российскому Деду Морозу, в феврале-марте 2023 года – три рейса поезда "Русский Север", в марте-апреле – три рейса поезда "Волжский вояж", в апреле-мае – три рейса поезда "Серебряный маршрут", в июле-августе – шесть рейсов поезда "В Карелию". Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия уже совершили около 5,4 тысячи человек.
Туристический поезд по Русскому Северу в рамках социально-патриотического проекта Своих не бросаем! - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"
15 июля, 20:20
 
Санкт-ПетербургРЖДМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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