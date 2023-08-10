Рейтинг@Mail.ru
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 10.08.2023 (обновлено: 19:04 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/prigovor-1889360425.html
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии - РИА Новости, 10.08.2023
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:53
2023-08-10T19:04
происшествия
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости. По данным СК РФ, в апреле 2022 года командир отделения в "Азове"* Килюшик с сослуживцами в Мариуполе задержал гражданского и позднее по приказу командира расстрелял его из пистолета-пулемета. Тело нашли местные жители, которые рассказали, что у убитого были завязаны глаза и связаны за спиной руки. Кроме того, они рассказали, что мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Килюшику Анатолию Васильевичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти). После оглашения приговора раскаявшийся Килюшик заявил, что получил то, что заслужил, и, если бы мог, "не делал бы того, что сделал". А также посоветовал украинским военным "быть людьми".* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230807/morpekh-1888588414.html
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии

Суд в ДНР приговорил расстрелявшего мариупольца боевика "Азова" к 25 годам

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости.
По данным СК РФ, в апреле 2022 года командир отделения в "Азове"* Килюшик с сослуживцами в Мариуполе задержал гражданского и позднее по приказу командира расстрелял его из пистолета-пулемета. Тело нашли местные жители, которые рассказали, что у убитого были завязаны глаза и связаны за спиной руки. Кроме того, они рассказали, что мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК.
Разрушенные жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
7 августа, 12:01
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Килюшику Анатолию Васильевичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).
После оглашения приговора раскаявшийся Килюшик заявил, что получил то, что заслужил, и, если бы мог, "не делал бы того, что сделал". А также посоветовал украинским военным "быть людьми".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ПроисшествияРоссияМариупольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала