https://ria.ru/20230810/prigovor-1889360425.html
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии - РИА Новости, 10.08.2023
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T18:53
2023-08-10T18:53
2023-08-10T19:04
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости. По данным СК РФ, в апреле 2022 года командир отделения в "Азове"* Килюшик с сослуживцами в Мариуполе задержал гражданского и позднее по приказу командира расстрелял его из пистолета-пулемета. Тело нашли местные жители, которые рассказали, что у убитого были завязаны глаза и связаны за спиной руки. Кроме того, они рассказали, что мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Килюшику Анатолию Васильевичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти). После оглашения приговора раскаявшийся Килюшик заявил, что получил то, что заслужил, и, если бы мог, "не делал бы того, что сделал". А также посоветовал украинским военным "быть людьми".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в ДНР приговорил боевика "Азова"* к 25 годам колонии
Суд в ДНР приговорил расстрелявшего мариупольца боевика "Азова" к 25 годам
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего "Азова"* (запрещенная в РФ террористическая организация) Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство мирного жителя, передает корреспондент РИА Новости.
По данным СК РФ
, в апреле 2022 года командир отделения в "Азове"* Килюшик с сослуживцами в Мариуполе
задержал гражданского и позднее по приказу командира расстрелял его из пистолета-пулемета. Тело нашли местные жители, которые рассказали, что у убитого были завязаны глаза и связаны за спиной руки. Кроме того, они рассказали, что мужчина занимался доставкой гуманитарной помощи. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном, добавили в СК.
Суд в ДНР дал 25 лет украинскому морпеху за убийство жителя Мариуполя
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Килюшику Анатолию Васильевичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).
После оглашения приговора раскаявшийся Килюшик заявил, что получил то, что заслужил, и, если бы мог, "не делал бы того, что сделал". А также посоветовал украинским военным "быть людьми".
* Террористическая организация, запрещенная в России.