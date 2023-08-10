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Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали
Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали - РИА Новости, 10.08.2023
Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали
Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедово ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T06:55
2023-08-10T06:55
2023-08-10T07:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедово ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Автосервис в подмосковном Домодедово загорелся в четверг ночью на 1,2 тысячи квадратных метров."Открытое горение в автосервисе ликвидировали в 5.18", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали
ГУ МЧС: открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали