https://ria.ru/20230810/pozhar-1889196145.html

Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали

Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали - РИА Новости, 10.08.2023

Открытое горение в автосервисе в Домодедово ликвидировали

Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедово ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T06:55

2023-08-10T06:55

2023-08-10T07:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Открытое горение в автосервисе в подмосковном Домодедово ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Автосервис в подмосковном Домодедово загорелся в четверг ночью на 1,2 тысячи квадратных метров."Открытое горение в автосервисе ликвидировали в 5.18", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)