https://ria.ru/20230810/pozhar-1889188234.html
В Домодедово загорелся автосервис
В Домодедово загорелся автосервис - РИА Новости, 10.08.2023
В Домодедово загорелся автосервис
Автосервис горит в подмосковном Домодедово на одной тысяче квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T03:09
2023-08-10T03:09
2023-08-10T03:59
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
городской округ домодедово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автосервис горит в подмосковном Домодедово на одной тысяче квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Поступило сообщение о возгорании в автосервисе на площади тысяча квадратных метров по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1", - говорится в сообщении.По данным МЧС, "площадь горения - 1 тысяча квадратных метров". Информации о пострадавших пока нет.
https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html
городской округ домодедово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городской округ домодедово
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Городской округ Домодедово
В Домодедово загорелся автосервис
ГУ МЧС: в Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тыс. кв. м