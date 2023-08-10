https://ria.ru/20230810/pozhar-1889188234.html

В Домодедово загорелся автосервис

В Домодедово загорелся автосервис - РИА Новости, 10.08.2023

В Домодедово загорелся автосервис

Автосервис горит в подмосковном Домодедово на одной тысяче квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T03:09

2023-08-10T03:09

2023-08-10T03:59

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городской округ домодедово

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Автосервис горит в подмосковном Домодедово на одной тысяче квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Поступило сообщение о возгорании в автосервисе на площади тысяча квадратных метров по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1", - говорится в сообщении.По данным МЧС, "площадь горения - 1 тысяча квадратных метров". Информации о пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html

городской округ домодедово

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2023

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городской округ домодедово