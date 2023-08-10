Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 10.08.2023 (обновлено: 09:06 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/povrezhdenie-1889204019.html
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета - РИА Новости, 10.08.2023
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета
Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:50
2023-08-10T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889205678_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f9d24e4a6269fd6577cc2250e337a46.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов. В среду исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230802/pvo-1887707163.html
https://ria.ru/20230802/povrezhdeniya-1887730037.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889205678_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0c47cdc605846b15f8e3a84a3319ee60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении здания Купянского горсовета

© Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА/Telegram Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины
 Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины
© Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА/Telegram
Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В Киеве и области сработала ПВО
2 августа, 02:58
В среду исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.
В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Последствия удара по югу Одесской области
Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
2 августа, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала