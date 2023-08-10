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В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета - РИА Новости, 10.08.2023
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета
Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:50
2023-08-10T08:50
2023-08-10T09:06
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. "В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов. В среду исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района. В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230802/pvo-1887707163.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области пострадало здание Купянского горсовета
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении здания Купянского горсовета
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Здание Купянского городского совета повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале
.
"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.
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В среду исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.
В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на купянском направлении в районе Харькова
на минувшей неделе шли тяжелые бои. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобожден населенный пункт Новоселовское на купянском направлении, при освобождении было взято 11 украинских опорных пунктов, потери противника превысили 100 человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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