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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили украинскую атаку на краснолиманском направлении, потери противника на данном направлении составили до 60... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:21
2023-08-10T13:21
2023-08-10T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили украинскую атаку на краснолиманском направлении, потери противника на данном направлении составили до 60 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 60 военных на Краснолиманском направлении