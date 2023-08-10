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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили украинскую атаку на краснолиманском направлении, потери противника на данном направлении составили до 60... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:21

2023-08-10T13:21

2023-08-10T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки отбили украинскую атаку на краснолиманском направлении, потери противника на данном направлении составили до 60 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)