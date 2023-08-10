https://ria.ru/20230810/posty-1889317457.html

Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях

Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2023

Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:07

2023-08-10T16:07

2023-08-10T16:07

общество

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава Даванкова ("Новые люди") об отмене наказания за незаконные посты в соцсетях, если срок давности истек. Даванков ранее подготовил законопроект, предлагающий запретить привлечение к ответственности за противоправные посты в соцсетях, если срок давности по статье истек, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости. "…Невзирая на огромное количество заказной чернухи в свой адрес, инициативу поддерживаю", - указала Останина. Она считает, что социальные сети перестали быть свободной площадкой, где можно высказывать свое индивидуальное мнение. По ее мнению, тенденция привлекать все больше людей к ответственности за "неугодные посты, репосты и лайки" стала инструментом политики.

https://ria.ru/20230809/vagner-1888893816.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владислав даванков, госдума рф