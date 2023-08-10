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Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2023
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16:07 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/posty-1889317457.html
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2023
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:07
2023-08-10T16:07
общество
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава Даванкова ("Новые люди") об отмене наказания за незаконные посты в соцсетях, если срок давности истек. Даванков ранее подготовил законопроект, предлагающий запретить привлечение к ответственности за противоправные посты в соцсетях, если срок давности по статье истек, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости. "…Невзирая на огромное количество заказной чернухи в свой адрес, инициативу поддерживаю", - указала Останина. Она считает, что социальные сети перестали быть свободной площадкой, где можно высказывать свое индивидуальное мнение. По ее мнению, тенденция привлекать все больше людей к ответственности за "неугодные посты, репосты и лайки" стала инструментом политики.
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общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях

Останина поддержала отмену наказания за посты при истечении срока давности

© Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Pixabay / Bartek Zakrzewski
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава Даванкова ("Новые люди") об отмене наказания за незаконные посты в соцсетях, если срок давности истек.
Даванков ранее подготовил законопроект, предлагающий запретить привлечение к ответственности за противоправные посты в соцсетях, если срок давности по статье истек, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"…Невзирая на огромное количество заказной чернухи в свой адрес, инициативу поддерживаю", - указала Останина. Она считает, что социальные сети перестали быть свободной площадкой, где можно высказывать свое индивидуальное мнение. По ее мнению, тенденция привлекать все больше людей к ответственности за "неугодные посты, репосты и лайки" стала инструментом политики.
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