https://ria.ru/20230810/posty-1889317457.html
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях - РИА Новости, 10.08.2023
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:07
2023-08-10T16:07
2023-08-10T16:07
общество
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале поддержала инициативу вице-спикера Владислава Даванкова ("Новые люди") об отмене наказания за незаконные посты в соцсетях, если срок давности истек. Даванков ранее подготовил законопроект, предлагающий запретить привлечение к ответственности за противоправные посты в соцсетях, если срок давности по статье истек, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости. "…Невзирая на огромное количество заказной чернухи в свой адрес, инициативу поддерживаю", - указала Останина. Она считает, что социальные сети перестали быть свободной площадкой, где можно высказывать свое индивидуальное мнение. По ее мнению, тенденция привлекать все больше людей к ответственности за "неугодные посты, репосты и лайки" стала инструментом политики.
https://ria.ru/20230809/vagner-1888893816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав даванков, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ
Депутат поддержала отмену наказания за незаконные старые посты в соцсетях
Останина поддержала отмену наказания за посты при истечении срока давности
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в своем телеграм-канале
поддержала инициативу вице-спикера Владислава Даванкова ("Новые люди") об отмене наказания за незаконные посты в соцсетях, если срок давности истек.
Даванков ранее подготовил законопроект, предлагающий запретить привлечение к ответственности за противоправные посты в соцсетях, если срок давности по статье истек, копия законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"…Невзирая на огромное количество заказной чернухи в свой адрес, инициативу поддерживаю", - указала Останина. Она считает, что социальные сети перестали быть свободной площадкой, где можно высказывать свое индивидуальное мнение. По ее мнению, тенденция привлекать все больше людей к ответственности за "неугодные посты, репосты и лайки" стала инструментом политики.
Милош Вагнер: не утекут только те данные, которых нет