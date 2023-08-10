https://ria.ru/20230810/posolstvo-1889344088.html

В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии

В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2023

В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии

Отделение посольства Белоруссии в России будет восстановлено в Краснодаре, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:49

2023-08-10T17:49

2023-08-10T17:49

союзное государство

белоруссия

краснодар

россия

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Отделение посольства Белоруссии в России будет восстановлено в Краснодаре, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. Как передает агентство Белта, данное заявление он сделал на рабочем совещании по вопросам исполнения пунктов дорожной карты по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края, которое состоялось 10 августа в видеорежиме. "Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся", - сказал Крутой. При этом он отметил, что в Краснодаре прежде действовало отделение посольства, потом оно было передислоцировано в центр Южного федерального округа Ростов-на-Дону, поэтому речь идет скорее не об открытии, а о восстановлении белорусского дипучреждения. "Это очень хорошее решение, которое будет способствовать нашим торгово-экономическим, гуманитарным и культурным связям с регионом", - подчеркнул посол. Краснодарский край станет 12-м российским регионом, где будет действовать белорусское диппредставительство. Сейчас в Санкт-Петербурге работает генеральное консульство Белоруссии, а в Калининграде, Смоленске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке - отделения посольства Белоруссии.

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

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белоруссия, краснодар, россия