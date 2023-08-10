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В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2023
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Союзное государство
 
17:49 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/posolstvo-1889344088.html
В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии
В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии - РИА Новости, 10.08.2023
В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии
Отделение посольства Белоруссии в России будет восстановлено в Краснодаре, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:49
2023-08-10T17:49
союзное государство
белоруссия
краснодар
россия
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Отделение посольства Белоруссии в России будет восстановлено в Краснодаре, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. Как передает агентство Белта, данное заявление он сделал на рабочем совещании по вопросам исполнения пунктов дорожной карты по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края, которое состоялось 10 августа в видеорежиме. "Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся", - сказал Крутой. При этом он отметил, что в Краснодаре прежде действовало отделение посольства, потом оно было передислоцировано в центр Южного федерального округа Ростов-на-Дону, поэтому речь идет скорее не об открытии, а о восстановлении белорусского дипучреждения. "Это очень хорошее решение, которое будет способствовать нашим торгово-экономическим, гуманитарным и культурным связям с регионом", - подчеркнул посол. Краснодарский край станет 12-м российским регионом, где будет действовать белорусское диппредставительство. Сейчас в Санкт-Петербурге работает генеральное консульство Белоруссии, а в Калининграде, Смоленске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке - отделения посольства Белоруссии.
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белоруссия, краснодар, россия
Союзное государство, Белоруссия, Краснодар, Россия
В Краснодаре восстановят отделение посольства Белоруссии

Посол Крутой: в Краснодаре восстановят отделение белорусского посольства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Отделение посольства Белоруссии в России будет восстановлено в Краснодаре, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.
Как передает агентство Белта, данное заявление он сделал на рабочем совещании по вопросам исполнения пунктов дорожной карты по сотрудничеству Белоруссии и Краснодарского края, которое состоялось 10 августа в видеорежиме. "Есть решение российского правительства об открытии отделения посольства Республики Беларусь в городе Краснодаре, которым мы сейчас усиленно занимаемся", - сказал Крутой.
При этом он отметил, что в Краснодаре прежде действовало отделение посольства, потом оно было передислоцировано в центр Южного федерального округа Ростов-на-Дону, поэтому речь идет скорее не об открытии, а о восстановлении белорусского дипучреждения. "Это очень хорошее решение, которое будет способствовать нашим торгово-экономическим, гуманитарным и культурным связям с регионом", - подчеркнул посол.
Краснодарский край станет 12-м российским регионом, где будет действовать белорусское диппредставительство. Сейчас в Санкт-Петербурге работает генеральное консульство Белоруссии, а в Калининграде, Смоленске, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке - отделения посольства Белоруссии.
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