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Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка

Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка - РИА Новости, 10.08.2023

Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка

Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T22:25

2023-08-10T22:25

2023-08-10T22:25

сша

украина

джо байден

всемирный банк

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в опубликованном документе Белого дома. "С целью обеспечить надежную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США - 2,3 миллиарда долларов", - указано в документе.

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сша, украина, джо байден, всемирный банк, в мире