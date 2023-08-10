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Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка - РИА Новости, 10.08.2023
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:25
2023-08-10T22:25
2023-08-10T22:25
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всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в опубликованном документе Белого дома. "С целью обеспечить надежную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США - 2,3 миллиарда долларов", - указано в документе.
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сша, украина, джо байден, всемирный банк, в мире
США, Украина, Джо Байден, Всемирный банк, В мире
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов на помощь Киеву по линии Всемирного банка