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Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка - РИА Новости, 10.08.2023
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22:25 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pomosch-1889391681.html
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка - РИА Новости, 10.08.2023
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка
Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T22:25
2023-08-10T22:25
сша
украина
джо байден
всемирный банк
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в опубликованном документе Белого дома. "С целью обеспечить надежную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США - 2,3 миллиарда долларов", - указано в документе.
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сша, украина, джо байден, всемирный банк, в мире
США, Украина, Джо Байден, Всемирный банк, В мире
Байден запросил 2,3 миллиарда долларов для Киева по линии Всемирного банка

Байден запросил 2,3 миллиарда долларов на помощь Киеву по линии Всемирного банка

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные средства на помощь Украине по линии Всемирного банка в размере 2,3 миллиарда долларов, говорится в опубликованном документе Белого дома.
"С целью обеспечить надежную альтернативу вынужденному финансированию и активизировать миллиарды от других доноров через Всемирный банк под руководством США - 2,3 миллиарда долларов", - указано в документе.
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СШАУкраинаДжо БайденВсемирный банкВ мире
 
 
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