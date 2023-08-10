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Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы - РИА Новости, 10.08.2023
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16:28 10.08.2023
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Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы - РИА Новости, 10.08.2023
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:28
2023-08-10T16:28
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иваново
вооруженные силы рф
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону спецоперации, сообщил мэр Владимир Шарыпов. "Передали 200 теплоизоляционных пончо и пробную партию из 55 мембранных теплоизоляционных костюмов для наших десантников", - написал Шарыпов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, уже более 600 пончо удалось направить бойцам при поддержке общественности города и бизнеса. Как рассказал РИА Новости предприниматель Сергей Лурин, направляемые бойцам пончо и костюмы предназначены для защиты от тепловизора. Они являются разработкой ивановской компании, прошли испытания и "хорошо себя зарекомендовали". Изначально, по его словам, направлялись пончо, сейчас разработали костюмы. "Нам была поставлена задача, чтобы мы сделали что-то наподобие нашего пончо, только костюмами, для более удобного использования, более универсального использования", - пояснил Лурин.
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иваново, вооруженные силы рф
Надежные люди, Иваново, Вооруженные силы РФ
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы

Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы и пончо

© Фото : Пресс-служба мэра города ИвановоОбщественность и бизнес Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Общественность и бизнес Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Пресс-служба мэра города Иваново
Общественность и бизнес Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону спецоперации, сообщил мэр Владимир Шарыпов.
«
"Передали 200 теплоизоляционных пончо и пробную партию из 55 мембранных теплоизоляционных костюмов для наших десантников", - написал Шарыпов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, уже более 600 пончо удалось направить бойцам при поддержке общественности города и бизнеса.
Как рассказал РИА Новости предприниматель Сергей Лурин, направляемые бойцам пончо и костюмы предназначены для защиты от тепловизора. Они являются разработкой ивановской компании, прошли испытания и "хорошо себя зарекомендовали".
Изначально, по его словам, направлялись пончо, сейчас разработали костюмы. "Нам была поставлена задача, чтобы мы сделали что-то наподобие нашего пончо, только костюмами, для более удобного использования, более универсального использования", - пояснил Лурин.
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Надежные людиИвановоВооруженные силы РФ
 
 
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