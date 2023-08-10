https://ria.ru/20230810/pomosch-1889325059.html

Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы

Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы - РИА Новости, 10.08.2023

Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы

Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:28

2023-08-10T16:28

2023-08-10T16:28

надежные люди

иваново

вооруженные силы рф

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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону спецоперации, сообщил мэр Владимир Шарыпов. "Передали 200 теплоизоляционных пончо и пробную партию из 55 мембранных теплоизоляционных костюмов для наших десантников", - написал Шарыпов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, уже более 600 пончо удалось направить бойцам при поддержке общественности города и бизнеса. Как рассказал РИА Новости предприниматель Сергей Лурин, направляемые бойцам пончо и костюмы предназначены для защиты от тепловизора. Они являются разработкой ивановской компании, прошли испытания и "хорошо себя зарекомендовали". Изначально, по его словам, направлялись пончо, сейчас разработали костюмы. "Нам была поставлена задача, чтобы мы сделали что-то наподобие нашего пончо, только костюмами, для более удобного использования, более универсального использования", - пояснил Лурин.

https://ria.ru/20230810/dagestan-1889298862.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иваново, вооруженные силы рф