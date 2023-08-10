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Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы - РИА Новости, 10.08.2023
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:28
2023-08-10T16:28
2023-08-10T16:28
надежные люди
иваново
вооруженные силы рф
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону спецоперации, сообщил мэр Владимир Шарыпов. "Передали 200 теплоизоляционных пончо и пробную партию из 55 мембранных теплоизоляционных костюмов для наших десантников", - написал Шарыпов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". По его словам, уже более 600 пончо удалось направить бойцам при поддержке общественности города и бизнеса. Как рассказал РИА Новости предприниматель Сергей Лурин, направляемые бойцам пончо и костюмы предназначены для защиты от тепловизора. Они являются разработкой ивановской компании, прошли испытания и "хорошо себя зарекомендовали". Изначально, по его словам, направлялись пончо, сейчас разработали костюмы. "Нам была поставлена задача, чтобы мы сделали что-то наподобие нашего пончо, только костюмами, для более удобного использования, более универсального использования", - пояснил Лурин.
https://ria.ru/20230810/dagestan-1889298862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, вооруженные силы рф
Надежные люди, Иваново, Вооруженные силы РФ
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы
Жители Иваново передали бойцам в зону СВО теплоизоляционные костюмы и пончо
РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Теплоизоляционные пончо и пробную партию мембранных теплоизоляционных костюмов направили общественность и предприниматели города Иваново бойцам в зону спецоперации, сообщил мэр Владимир Шарыпов.
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"Передали 200 теплоизоляционных пончо и пробную партию из 55 мембранных теплоизоляционных костюмов для наших десантников", - написал Шарыпов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, уже более 600 пончо удалось направить бойцам при поддержке общественности города и бизнеса.
Как рассказал РИА Новости предприниматель Сергей Лурин, направляемые бойцам пончо и костюмы предназначены для защиты от тепловизора. Они являются разработкой ивановской компании, прошли испытания и "хорошо себя зарекомендовали".
Изначально, по его словам, направлялись пончо, сейчас разработали костюмы. "Нам была поставлена задача, чтобы мы сделали что-то наподобие нашего пончо, только костюмами, для более удобного использования, более универсального использования", - пояснил Лурин.
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