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В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 10.08.2023
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08:19 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pomosch-1889201561.html
В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву, заявил венгерский эксперт
В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 10.08.2023
В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву, заявил венгерский эксперт
Общественное мнение в Западной Европе о военной помощи Киеву начинает меняться, население и разумные политики начинают понимать ее контрпродуктивность, заявил... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T08:19
2023-08-10T08:19
в мире
россия
украина
сергей лавров
виктор орбан
дмитрий песков
нато
f-16
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БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Общественное мнение в Западной Европе о военной помощи Киеву начинает меняться, население и разумные политики начинают понимать ее контрпродуктивность, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди. "Кажется, общественное мнение в Западной Европе начинает меняться, разумные политики... четко видят, что уровень жизни в Европе страшно падает, потому что все те деньги, которые могли бы использовать на социальную поддержку или инвестиции, развитие, тратят на оружие, которое уничтожается на Украине. Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы", - сказал Фельди. По его мнению, военная помощь Запада Украине все равно продолжится, однако в меньших количествах, чем раньше. Отправка странами НАТО Киеву истребителей F-16, по словам эксперта, возможна, однако она не изменит положения на линии фронта. "Я думаю, что если США разумно подумают, то не отправят F-16. Потому что если они тоже не достигнут результата, то встанет вопрос, на что вообще способен американский военный потенциал", - добавил эксперт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. По его словам, население Европы стремится к мирному урегулированию на Украине, поэтому правительства, которые сильно вовлечены в конфликт, поставляя деньги и оружие Киеву, будут заменены по итогам выборов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230810/oplata-1889195681.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, виктор орбан, дмитрий песков, нато, f-16
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, НАТО, F-16
В Европе пересматривают отношение к помощи Киеву, заявил венгерский эксперт

Венгерский эксперт Фельди: общество в Европе начинает менять отношение к помощи Киеву

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 авг - РИА Новости. Общественное мнение в Западной Европе о военной помощи Киеву начинает меняться, население и разумные политики начинают понимать ее контрпродуктивность, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди.
"Кажется, общественное мнение в Западной Европе начинает меняться, разумные политики... четко видят, что уровень жизни в Европе страшно падает, потому что все те деньги, которые могли бы использовать на социальную поддержку или инвестиции, развитие, тратят на оружие, которое уничтожается на Украине. Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы", - сказал Фельди.
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По его мнению, военная помощь Запада Украине все равно продолжится, однако в меньших количествах, чем раньше. Отправка странами НАТО Киеву истребителей F-16, по словам эксперта, возможна, однако она не изменит положения на линии фронта. "Я думаю, что если США разумно подумают, то не отправят F-16. Потому что если они тоже не достигнут результата, то встанет вопрос, на что вообще способен американский военный потенциал", - добавил эксперт.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность. По его словам, население Европы стремится к мирному урегулированию на Украине, поэтому правительства, которые сильно вовлечены в конфликт, поставляя деньги и оружие Киеву, будут заменены по итогам выборов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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