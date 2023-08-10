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"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО - РИА Новости, 10.08.2023
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
Польша и Латвия могут ввести свои войска на Западную Украину, чтобы захватить часть территории страны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:44
2023-08-10T21:44
2023-08-10T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
польша
варшава
латвия
сергей нарышкин
пентагон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Польша и Латвия могут ввести свои войска на Западную Украину, чтобы захватить часть территории страны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Поляки не скрывают того факта, что они расценивают большую часть Западной Украины <…> как свои бывшие территории", — отметил он.По словам военного, бывшая советская республика сейчас находится на грани полного краха, и у нее нет шансов на победу против российских войск. По этой причине Макгрегор полагает, что Варшава и Вильнюс могут воспользоваться ситуацией, чтобы вести свои войска."Они могут преподнести это в духе: мы спасаем то, что осталось от Украины", — резюмировал он.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230810/duda-1889360676.html
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в мире, польша, варшава, латвия, сергей нарышкин, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Варшава, Латвия, Сергей Нарышкин, Пентагон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
Полковник Макгрегор: Польша захочет захватить часть Украины после ее распада