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Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2023
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11:30 10.08.2023 (обновлено: 12:24 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/polsha-1889235413.html
Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией
Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2023
Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией
Польские военные потеряли взрыватель вертолетной ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Войско польское. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:30
2023-08-10T12:24
в мире
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 10 авг — РИА Новости. Польские военные потеряли взрыватель вертолетной ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Войско польское. "На границе с Белоруссией польские войска проводят интенсивные действия с применением специализированной техники, направленные на обеспечение безопасности. Во вторник, после завершения боевых вылетов, на одном из вертолетов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", — говорится в релизе. В Войске польском уточнили, что вертолет, о котором идет речь, пролетал вдоль пограничной полосы и не над застроенной территорией. При этом военные утверждают, что потерянный взрыватель не представляет угрозы. "В связи с тем что поиски устройства пока не принесли результата, сообщаем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет опасности", — заявили они.Тем не менее в Войске польском просят в случае обнаружения взрывателя указать место находки и уведомить ближайшую воинскую часть или полицию. "Мы продолжим поиск устройства. Мы отмечаем, что во время военных операций такие ситуации случаются", — добавили военные. По их словам, подобные происшествия случались во время миссии в Афганистане, где после боевых вылетов иногда обнаруживалось "отсутствие элементов техники".На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом польское военно-политическое руководство пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.
https://ria.ru/20230810/polsha-1889213846.html
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в мире, белоруссия, польша, афганистан
В мире, Белоруссия, Польша, Афганистан
Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 авг — РИА Новости. Польские военные потеряли взрыватель вертолетной ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Войско польское.
"На границе с Белоруссией польские войска проводят интенсивные действия с применением специализированной техники, направленные на обеспечение безопасности. Во вторник, после завершения боевых вылетов, на одном из вертолетов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", — говорится в релизе.
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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В Войске польском уточнили, что вертолет, о котором идет речь, пролетал вдоль пограничной полосы и не над застроенной территорией.
При этом военные утверждают, что потерянный взрыватель не представляет угрозы.
"В связи с тем что поиски устройства пока не принесли результата, сообщаем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет опасности", — заявили они.
Тем не менее в Войске польском просят в случае обнаружения взрывателя указать место находки и уведомить ближайшую воинскую часть или полицию.
"Мы продолжим поиск устройства. Мы отмечаем, что во время военных операций такие ситуации случаются", — добавили военные.
По их словам, подобные происшествия случались во время миссии в Афганистане, где после боевых вылетов иногда обнаруживалось "отсутствие элементов техники".
На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом польское военно-политическое руководство пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.
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