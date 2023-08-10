https://ria.ru/20230810/polsha-1889235413.html

Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией

Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.08.2023

Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией

Польские военные потеряли взрыватель вертолетной ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Войско польское. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:30

2023-08-10T11:30

2023-08-10T12:24

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ВАРШАВА, 10 авг — РИА Новости. Польские военные потеряли взрыватель вертолетной ракеты на границе с Белоруссией, сообщает Войско польское. "На границе с Белоруссией польские войска проводят интенсивные действия с применением специализированной техники, направленные на обеспечение безопасности. Во вторник, после завершения боевых вылетов, на одном из вертолетов, осуществляющих патрулирование в районе границы, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет", — говорится в релизе. В Войске польском уточнили, что вертолет, о котором идет речь, пролетал вдоль пограничной полосы и не над застроенной территорией. При этом военные утверждают, что потерянный взрыватель не представляет угрозы. "В связи с тем что поиски устройства пока не принесли результата, сообщаем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет опасности", — заявили они.Тем не менее в Войске польском просят в случае обнаружения взрывателя указать место находки и уведомить ближайшую воинскую часть или полицию. "Мы продолжим поиск устройства. Мы отмечаем, что во время военных операций такие ситуации случаются", — добавили военные. По их словам, подобные происшествия случались во время миссии в Афганистане, где после боевых вылетов иногда обнаруживалось "отсутствие элементов техники".На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом польское военно-политическое руководство пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.

https://ria.ru/20230810/polsha-1889213846.html

https://ria.ru/20230809/ugrozy-1889044329.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, польша, афганистан