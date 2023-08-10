https://ria.ru/20230810/polk-1889309929.html

Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"

Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан" - РИА Новости, 10.08.2023

Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"

Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание в Самарской области и скоро отправится в зону спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:42

2023-08-10T15:42

2023-08-10T15:42

специальная военная операция на украине

радий хабиров

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 10 авг – РИА Новости. Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание в Самарской области и скоро отправится в зону спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Ранее в регионе сформировали башкирский мотострелковый полк "Башкортостан", куда войдут добровольческие батальоны из республики, чтобы все земляки оказались в одном подразделении и командир полка был из Башкирии. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев. "Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание. Сегодня мы в Самарской области, подводим итоги работы в этот непростой, но очень важный и полезный период для наших бойцов. Они прошли тактическую подготовку, освоили навыки управления, узнали друг друга, почувствовали плечо товарища", - написал Хабиров. Он отметил, что за это время и республика неплохо подготовилась, чтобы обеспечить полк техникой и всем необходимым. "Будем и дальше помогать нашим ребятам, обязательно приедем навестить их на передовой. Воины полка приняли очень мужественное решение, ушли добровольцами. И пока мужья, братья, сыновья будут выполнять сложные боевые задачи, мы будем оберегать их семьи, окружим их вниманием и заботой", - добавил глава региона. По словам Хабирова, в республике много мужчин, которые хотят защищать Родину. Они служат в разных подразделениях. "Но всегда, когда военнослужащие выходят с инициативой о формировании именных батальонов, мы поддерживаем их. Прежде всего потому, что это позволяет нам эффективнее им помогать. От имени всей республики благодарю всех наших бойцов – тех, кто уже встал на защиту Отечества, и тех, кому только предстоит отправиться за ленточку. Гордимся каждым – и очень ждем всех домой, живыми, здоровыми, невредимыми", - сообщил руководитель Башкирии.

https://ria.ru/20230807/chechnya-1888746220.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

радий хабиров, республика башкортостан, вооруженные силы рф