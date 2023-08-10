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Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан" - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/polk-1889309929.html
Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"
Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан" - РИА Новости, 10.08.2023
Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание в Самарской области и скоро отправится в зону спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:42
2023-08-10T15:42
специальная военная операция на украине
радий хабиров
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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УФА, 10 авг – РИА Новости. Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание в Самарской области и скоро отправится в зону спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Ранее в регионе сформировали башкирский мотострелковый полк "Башкортостан", куда войдут добровольческие батальоны из республики, чтобы все земляки оказались в одном подразделении и командир полка был из Башкирии. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев. "Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание. Сегодня мы в Самарской области, подводим итоги работы в этот непростой, но очень важный и полезный период для наших бойцов. Они прошли тактическую подготовку, освоили навыки управления, узнали друг друга, почувствовали плечо товарища", - написал Хабиров. Он отметил, что за это время и республика неплохо подготовилась, чтобы обеспечить полк техникой и всем необходимым. "Будем и дальше помогать нашим ребятам, обязательно приедем навестить их на передовой. Воины полка приняли очень мужественное решение, ушли добровольцами. И пока мужья, братья, сыновья будут выполнять сложные боевые задачи, мы будем оберегать их семьи, окружим их вниманием и заботой", - добавил глава региона. По словам Хабирова, в республике много мужчин, которые хотят защищать Родину. Они служат в разных подразделениях. "Но всегда, когда военнослужащие выходят с инициативой о формировании именных батальонов, мы поддерживаем их. Прежде всего потому, что это позволяет нам эффективнее им помогать. От имени всей республики благодарю всех наших бойцов – тех, кто уже встал на защиту Отечества, и тех, кому только предстоит отправиться за ленточку. Гордимся каждым – и очень ждем всех домой, живыми, здоровыми, невредимыми", - сообщил руководитель Башкирии.
https://ria.ru/20230807/chechnya-1888746220.html
республика башкортостан
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радий хабиров, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
Хабиров заявил о завершении слаживания полка "Башкортостан"

Хабиров: добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание

© Фото : Радий Хабиров/TelegramДобровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
Добровольческий полк Башкортостан завершает боевое слаживание - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
Читать ria.ru в
УФА, 10 авг – РИА Новости. Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание в Самарской области и скоро отправится в зону спецоперации, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
Ранее в регионе сформировали башкирский мотострелковый полк "Башкортостан", куда войдут добровольческие батальоны из республики, чтобы все земляки оказались в одном подразделении и командир полка был из Башкирии. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев.
© Фото : Радий Хабиров/TelegramДобровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
Добровольческий полк Башкортостан завершает боевое слаживание
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
1 из 2
© Фото : Радий Хабиров/TelegramДобровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
Добровольческий полк Башкортостан завершает боевое слаживание
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
2 из 2
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
1 из 2
Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание
© Фото : Радий Хабиров/Telegram
2 из 2
"Добровольческий полк "Башкортостан" завершает боевое слаживание. Сегодня мы в Самарской области, подводим итоги работы в этот непростой, но очень важный и полезный период для наших бойцов. Они прошли тактическую подготовку, освоили навыки управления, узнали друг друга, почувствовали плечо товарища", - написал Хабиров.
Он отметил, что за это время и республика неплохо подготовилась, чтобы обеспечить полк техникой и всем необходимым.
"Будем и дальше помогать нашим ребятам, обязательно приедем навестить их на передовой. Воины полка приняли очень мужественное решение, ушли добровольцами. И пока мужья, братья, сыновья будут выполнять сложные боевые задачи, мы будем оберегать их семьи, окружим их вниманием и заботой", - добавил глава региона.
По словам Хабирова, в республике много мужчин, которые хотят защищать Родину. Они служат в разных подразделениях. "Но всегда, когда военнослужащие выходят с инициативой о формировании именных батальонов, мы поддерживаем их. Прежде всего потому, что это позволяет нам эффективнее им помогать. От имени всей республики благодарю всех наших бойцов – тех, кто уже встал на защиту Отечества, и тех, кому только предстоит отправиться за ленточку. Гордимся каждым – и очень ждем всех домой, живыми, здоровыми, невредимыми", - сообщил руководитель Башкирии.
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Специальная военная операция на УкраинеРадий ХабировРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
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