https://ria.ru/20230810/politsiya-1889396601.html

СМИ: полиция изъяла более 230 литров поддельного алкоголя в отеле в Аланье

СМИ: полиция изъяла более 230 литров поддельного алкоголя в отеле в Аланье - РИА Новости, 10.08.2023

СМИ: полиция изъяла более 230 литров поддельного алкоголя в отеле в Аланье

Сотрудники отрядов жандармерии изъяли в четверг более 230 литров поддельного алкоголя в одном из отелей турецкой Аланьи, сообщила газета Yeni Alanya. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:37

2023-08-10T23:37

2023-08-10T23:37

аланья (город)

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СТАМБУЛ, 10 авг - РИА Новости. Сотрудники отрядов жандармерии изъяли в четверг более 230 литров поддельного алкоголя в одном из отелей турецкой Аланьи, сообщила газета Yeni Alanya. По данным СМИ, руководство жандармерии получило информацию о том, что в одном из отелей в районе Конаклы продается поддельный алкоголь. "После слежки была устроена операция в отеле. Из автомобиля были конфискованы 150 литров вина, 80 литров водки, 11 бутылок вина, 44 пустых бутылки из-под водки. Управляющий отелем Н. А. и находившийся в автомобиле М. Д. задержаны. В их отношении начаты следственные процедуры", - сообщила газета.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888837919.html

аланья (город)

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аланья (город)