Нижегородский полицейский задержал пьяного водителя, рискуя жизнью
Нижегородский полицейский с риском для жизни задержал пьяного водителя с детьми в машине
© ГУ МВД России по Нижегородской областиСтарший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России "Ковернинский" Нижегородской области майор полиции Андрей Орешин
© ГУ МВД России по Нижегородской области
Старший участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России "Ковернинский" Нижегородской области майор полиции Андрей Орешин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Старший участковый уполномоченный нижегородской полиции Андрей Орешин с риском для жизни задержал нетрезвого водителя, в машине которого находились двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Во время несения службы полицейский увидел на дороге иномарку, за рулем которой находился ранее лишенный прав местный житель. Сотрудник подал сигнал об остановке, однако водитель требование не выполнил и увеличил скорость.
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"Орешин вместе с коллегой начали преследование на служебном автомобиле. Когда нарушитель остановился на обочине, участковые вышли из машины и направились к нему. Заметив это, мужчина резко сдал назад и допустил столкновение с полицейским автомобилем. В этот момент сотрудники увидели, что у него на заднем сиденье находятся двое детей. Через открытое окно водительской двери иномарки Орешин попытался извлечь ключ из замка зажигания. Однако злоумышленник нажал на педаль газа и протащил полицейского около 150 метров", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Однако сотруднику удалось остановить машину и задержать водителя. В отношении нарушителя составлены протоколы по шести статьям КоАП РФ.
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"В связи с тем, что задержанный ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию)", - подчеркивается в сообщении.