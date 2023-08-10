https://ria.ru/20230810/polet-1889369611.html
Virgin Galactic осуществила второй коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic осуществила второй коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 10.08.2023
Virgin Galactic осуществила второй коммерческий суборбитальный полет
Компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом, экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:44
2023-08-10T19:44
2023-08-10T19:44
наука
нью-мексико
ричард брэнсон
джефф безос
virgin galactic
blue origin
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом, экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю. Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико. По технологии компании, после совместного полета Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге. В ходе миссии, лишь несколько минут из которой проходят в невесомости, экипаж поднялся на высоту 188,5 километра и затем в режиме скользящего полета вернулся на Землю. Как сообщили в компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мама и дочь - выигравшие билет в космос в благотворительной лотерее жительницы карибского острова Антигуа Киша Щахафф и 18-летняя Анастасия Мейерс, а также 80-летний участник Олимпиады 1972 года, британец Джон Гудвин. Помимо них в состав экипажа VSS Unity вошли штатный астронавт-инструктор компании и два пилота, еще два летчика традиционно управляли самолетом VMS Eve. "Экипаж Galactic 02 доказал, что ты не должен быть астронавтом или пилотом, чтобы побывать в космосе, ты можешь быть кем угодно", - сообщила представитель компании в ходе трансляции после возвращения экипажа на Землю. Первый коммерческий полет Virgin Galactic состоялся в июне, тогда в рамках миссии Galactic 01 на границе с космосом побывали итальянские ученые и профессиональные летчики. Нынешняя миссия была заявлена компанией как первая полностью туристическая и вторая коммерческая. Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческий космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой - "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет". Компания Брэнсона чуть более чем на неделю опередила первый пилотируемый старт принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin, которая также развивает суборбитальный космический туризм.
https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
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нью-мексико, ричард брэнсон, джефф безос, virgin galactic, blue origin
Наука, Нью-Мексико, Ричард Брэнсон, Джефф Безос, Virgin Galactic, Blue Origin
Virgin Galactic осуществила второй коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Компания Virgin Galactic успешно осуществила второй коммерческий полет на границу с космосом, экипаж из шести человек побывал в невесомости и благополучно вернулся на Землю.
Несущий самолет VMS Eve с закрепленным на нем суборбитальным кораблем VSS Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мексико
. По технологии компании, после совместного полета Unity отделился от несущего его самолета и затем продолжил полет на собственной тяге. В ходе миссии, лишь несколько минут из которой проходят в невесомости, экипаж поднялся на высоту 188,5 километра и затем в режиме скользящего полета вернулся на Землю.
Как сообщили в компании, в экипаж корабля впервые одновременно вошли мама и дочь - выигравшие билет в космос в благотворительной лотерее жительницы карибского острова Антигуа Киша Щахафф и 18-летняя Анастасия Мейерс, а также 80-летний участник Олимпиады 1972 года, британец Джон Гудвин. Помимо них в состав экипажа VSS Unity вошли штатный астронавт-инструктор компании и два пилота, еще два летчика традиционно управляли самолетом VMS Eve.
"Экипаж Galactic 02 доказал, что ты не должен быть астронавтом или пилотом, чтобы побывать в космосе, ты можешь быть кем угодно", - сообщила представитель компании в ходе трансляции после возвращения экипажа на Землю.
Первый коммерческий полет Virgin Galactic состоялся в июне, тогда в рамках миссии Galactic 01 на границе с космосом побывали итальянские ученые и профессиональные летчики. Нынешняя миссия была заявлена компанией как первая полностью туристическая и вторая коммерческая.
Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон
. После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческий космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой - "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет". Компания Брэнсона чуть более чем на неделю опередила первый пилотируемый старт принадлежащей Джеффу Безосу
компании Blue Origin
, которая также развивает суборбитальный космический туризм.
Четверо космических туристов вернулись с МКС на Землю