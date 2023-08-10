https://ria.ru/20230810/pogoda-1889199849.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:56

2023-08-10T07:56

2023-08-10T07:56

москва

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27", - рассказал Леус. По его словам, ветер будет северный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230809/pogoda-1889025387.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода