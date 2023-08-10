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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.08.2023
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07:56 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/pogoda-1889199849.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:56
2023-08-10T07:56
москва
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27", - рассказал Леус. По его словам, ветер будет северный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 26 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМужчина гуляет с собакой в жаркий день у фонтана "Каменный цветок" на территории ВДНХ
Мужчина гуляет с собакой в жаркий день у фонтана Каменный цветок на территории ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мужчина гуляет с собакой в жаркий день у фонтана "Каменный цветок" на территории ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга.
"В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха плюс 24-26 градусов, в Подмосковье плюс 22-27", - рассказал Леус.
По его словам, ветер будет северный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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