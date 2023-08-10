https://ria.ru/20230810/peregovory-1889396205.html

Зеленский заявил, что провел переговоры с военным руководством Британии

Зеленский заявил, что провел переговоры с военным руководством Британии - РИА Новости, 10.08.2023

Зеленский заявил, что провел переговоры с военным руководством Британии

Владимир Зеленский в четверг заявил в телеграм-канале, что провел закрытые, но "результативные" переговоры с представителями военного руководства... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T23:30

2023-08-10T23:30

2023-08-10T23:30

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андрей ермак

владимир зеленский

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг заявил в телеграм-канале, что провел закрытые, но "результативные" переговоры с представителями военного руководства Великобритании. "Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор", - сообщил Зеленский в своем вечернем видеообращении.Кроме того, Зеленский заявил, что готовятся новые оборонные пакеты для ВСУ, в которые в том числе войдут системы противовоздушной обороны. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона обсудила с военно-политическим руководством США ситуацию на фронте и ситуацию в сфере оборонной поддержки. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html

https://ria.ru/20230728/kontrnastuplenie-1886774686.html

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великобритания, сша, андрей ермак, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире