https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html

На Украине вновь заговорили о переговорах с Россией

На Украине вновь заговорили о переговорах с Россией - РИА Новости, 10.08.2023

На Украине вновь заговорили о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заговорил о переговорах с Россией после провала киевского "контрнаступления", заявив в интервью итальянской газете... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T09:19

2023-08-10T09:19

2023-08-10T09:19

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

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РИМ, 10 авг – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь заговорил о переговорах с Россией после провала киевского "контрнаступления", заявив в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что в этом отношении нужен "определенный творческий подход". Он повторил прежде не раз звучавшие заявления киевских властей о том, что украинская сторона будет вести переговоры с Россией "после вывода войск с нашей территории, но не с Путиным" (Киев на законодательном уровне ввел запрет на это - ред.). "Цель может быть достигнута с помощью сочетания войны и дипломатии. Наши генералы заботятся о первом, их задача - подтолкнуть русских к отступлению и понять, что лучше говорить, чем сражаться. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно", - сказал Кулеба. Отвечая на вопрос о переговорах с Кремлем до конца года в случае провала украинского "контрнаступления", он отметил, что "есть другие дипломатические способы вести дела непрямым путем". "Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом", - заявил глава украинского МИД. Говоря о том, кто может стать стороной возможных переговоров, Кулеба напомнил о зерновой сделке, заключенной при участии президента Турции Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. "Было два отдельных соглашения с нами и с Москвой, прямой договоренности никогда не было. Нам нужен определенный творческий подход, чтобы найти решения. Мы будем искать их любыми способами, но на данный момент условия отсутствуют", - заявил Кулеба. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, украина, владимир путин