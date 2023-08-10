Рейтинг@Mail.ru
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/ozhogi-1889343616.html
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2023
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:47
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Организована проверка по части 1 ст. 238 УК РФ по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района", - сказала Глущенко. Как установило следствие, 9 августа супружеская пара во время прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района получила ожоги различной степени тяжести из-за открепления топливной трубки. Собственнику удалось посадить воздушное судно, а пострадавшие 1968, 1971 и 1965 года рождения были госпитализированы.
https://ria.ru/20230801/ozhogi-1887503003.html
россия
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Следственный комитет России (СК РФ)
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье

Мужчина и его жена получили ожоги при полете на воздушном шаре в Раменском

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.
"Организована проверка по части 1 ст. 238 УК РФ по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района", - сказала Глущенко.
Как установило следствие, 9 августа супружеская пара во время прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района получила ожоги различной степени тяжести из-за открепления топливной трубки. Собственнику удалось посадить воздушное судно, а пострадавшие 1968, 1971 и 1965 года рождения были госпитализированы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Туве подростки при езде на лошади получили ожоги от провода ЛЭП
1 августа, 05:32
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала