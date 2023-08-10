https://ria.ru/20230810/ozhogi-1889343616.html

Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье

Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2023

Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье

СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:47

2023-08-10T17:47

2023-08-10T17:47

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

раменское

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Организована проверка по части 1 ст. 238 УК РФ по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района", - сказала Глущенко. Как установило следствие, 9 августа супружеская пара во время прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района получила ожоги различной степени тяжести из-за открепления топливной трубки. Собственнику удалось посадить воздушное судно, а пострадавшие 1968, 1971 и 1965 года рождения были госпитализированы.

https://ria.ru/20230801/ozhogi-1887503003.html

россия

московская область (подмосковье)

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф)