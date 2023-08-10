https://ria.ru/20230810/ozhogi-1889343616.html
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье - РИА Новости, 10.08.2023
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:47
2023-08-10T17:47
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. СК начал проверку после того, как мужчина и его супруга получили ожоги во время прогулочного полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. "Организована проверка по части 1 ст. 238 УК РФ по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района", - сказала Глущенко. Как установило следствие, 9 августа супружеская пара во время прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района получила ожоги различной степени тяжести из-за открепления топливной трубки. Собственнику удалось посадить воздушное судно, а пострадавшие 1968, 1971 и 1965 года рождения были госпитализированы.
https://ria.ru/20230801/ozhogi-1887503003.html
россия
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Следственный комитет России (СК РФ)
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
Мужчина и его жена получили ожоги при полете на воздушном шаре в Раменском